Dubai bringt die Welt mit einem glanzvollen Silvesterfeuerwerk von Emaar zum erstrahlen

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Dubai hatdie Welt erneut mit einem prachtvollen Silvesterfeuerwerk von EmaarProperties fasziniert, mit dem 2016 in prächtigem Stil verabschiedetund 2017 willkommen geheißen wurde. Tausende Zuseher aus der ganzenWelt nahmen an den Feierlichkeiten in Downtown Dubai teil, demMegaentwicklungsprojekt von Emaar rund um den ikonischen BurjKhalifa. Die glanzvolle Veranstaltung wurde von Milliarden über dielive Fernsehfeeds und das Echtzeiterlebnis über Twitter Live Streamgesehen.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/452954/Emaar_Properties_NYE_Fireworks_at_Burj_Khalifa.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/452955/Emaar_Properties_NYE_Fireworks_in_Downtown_Dubai.jpgWenige Augenblicke vor Mitternacht versank Dubai in tieferFinsternis. Dann begann das Spektakel zu der besonderenMusikkompositen von Dhabiwood Studios, die von mehr als 80 Musikerngespielt und in Studios in Dubai und Kairo aufgenommen worden war.Ein glänzender Falke folg in den Himmel und kündigte diebevorstehende Ankunft des Neuen Jahres an, dann begann der Countdownmit einem faszinierenden Spiel von Licht und Lasern und er endete indem von der ganzen Welt erwarteten Moment, als der Burj Khalifa imFeuerwerk erglänzte. Neujahrsgrüße in Arabisch und Englischerschienen auf den LED-Bildschirmen des Burj Khalifa.Die darauf folgenden Feierlichkeiten waren bisher unübertroffen.Über das ganze Downtown Dubai hinweg bildeten Feuerwerke,Pyrotechnik, Lasershows und LED-Displays in den verschiedenstenFarbtönen komplizierte Motive und Muster. Der speziell mit Wasser undFeuer choreografierte The Dubai Fountain steigerte die Magie desMoments noch weiter.Aber das Beste sollte noch kommen. Nachdem die Lichter erneutgedimmt wurden, erschien wiederum der glänzende Falke und flog inRichtung des neu eröffneten Dubai Canal und von dort zum Dubai CreekHarbour. Darauf folgten Feuerwerke und Pyrotechnik, die einbrillantes Lichterkontinuum vom Burj Khalifa über den Dubai Canal biszum Dubai Creek Harbour bildeten, wo die wunderbare Architektur desThe Tower, der künftigen, von Emaar entwickelten Ikone der Stadt, mitLicht und Feuerwerk simuliert wurde.Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar Properties, sagte: "Dubai hatdie Welt erneut bezaubert. Diese Feier ist unsere Botschaft von derPositivität der Welt und unsere Einladung an alle, in unsere Stadt zukommen, sie zu besuchen und hier zu leben. Diese prächtigeDemonstration ist aber auch eine Ehrenbezeugung an unsere Führung undunser Dank dafür, dass sie mit ihrer futuristischen Vision Dubai zueinem so großartigen Ort gemacht hat."Details findend Sie unter www.mydubainewyear.com.