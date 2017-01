Dubai Zivilschutz transformiert Kommunikation mit Avaya Equinox

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Generaldirektion für Zivilschutz von Dubai hat einen Vertragmit Avaya bekanntgegeben, um seine Kommunikationsmöglichkeiten zutransformieren und die Nutzerzufriedenheit mit Hilfe derintelligenten Kommunikationslösungen der Behörde zu steigern. DieLösung wird mit Avaya Equinox bis zu ihrem vollen Potenzialweiterentwickelt, um sicherzustellen, dass sie für Endnutzerzufriedenstellend funktioniert - Bürger, die sich an die Behördewenden, sowie Mitarbeiter und Teams, die bei der Durchführung vonAufgaben und Projekten zusammenarbeiten.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/453230/Avaya_Dubai.jpg )Die Technologielösung, die Avaya für den Dubai Zivilschutzbereitstellt, besteht aus zahlreichen Kommunikationsmodi wie z. B.Telefonie und Nachrichtendienste, Sofortnachrichten innerhalb derBelegschaft und Bildtelefonie-Funktionen, die sich am Schreibtischoder auch auf Laptops oder gar Mobiltelefonen nutzen lassen. Dieholistische Kommunikationslösung für eine Behörde mit einer hohenAnzahl an mobilen Mitarbeitern kann dasselbe kollaborative Erlebnisvon innerhalb als auch von außerhalb des physischen Netzwerksliefern.Das System wurde mit starken Sicherheitsparametern erstellt, diegarantieren, dass sensible interne Kommunikationen undKundenkommunikationen im Hinblick auf den Schutz von Personen undEigentum vollständig vertraulich und gesichert bleiben.ZITATE"Unsere Vision für alle, die mit uns interagieren, besteht darin,dass sie einen wahrhaft intelligenten Service erleben. Dies geht überIndividuen hinaus, die bei unserem Kontaktzentrum anrufen, understreckt sich bis hin zu Unternehmen, die mit uns zusammen an derPlanung von Prüfungen und Zulassungen arbeiten, sowie unserenMitarbeitern und Teams, die sich oftmals außerhalb des Büros befindenund zu allen möglichen Zeiten in verschiedenen Teilen der Stadtarbeiten. Indem wir eine holistische Kommunikationslösung mit Avayaund Connect IT entwickeln, freuen wir uns darauf, unsere 'SmartVision'-Ziele zu erreichen und eine wesentliche Komponente einerweltberühmten Smart City zu sein - Dubai."Generalmajor und Experte Rashid Thani Al Matrooshi,Generaldirektor des Dubai Zivilschutz."Wir haben die Smart Vision der VAE aktiv unterstützt, und mitOrganisationen wie der Generaldirektion für Zivilschutz von Dubaizusammenzuarbeiten, war auch für Avaya eine hervorragendeLernerfahrung. Die Behörde für Zivilschutz geht diese Sache von derPerspektive der Anwenderzufriedenheit an, und das ist ein Parameter,mit dem sich wirklich jeder identifizieren kann und der die VAEerneut an die internationale Spitze bringt."Nidal Abou-Ltaif, President, Avaya InternationalVideo: https://www.youtube.com/watch?v=Xey4mQJyIcUWeitere Informationen erhalten Sie auf http://www.avaya.comPressekontakt:Iman GhorayebAvaya+971-4-404-8275ighorayeb@avaya.comOriginal-Content von: Avaya, übermittelt durch news aktuell