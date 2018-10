Die Dubai Mall markiert ein glorreiches Jahrzehnt, in dem sie neue Maßstäbe gesetzt und den globalen Einzelhandel verändert hat

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Dubai Mall ist 10 Jahre jung und feiert das Erreichen diesesMeilensteins vom 4. bis 28. November mit einer besonderenExtravaganz.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774128/The_Dubai_Mall_Grand_Drive.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/774127/The_Dubai_Mall_Perfumery.jpgDie Dubai Mall ist das Vorzeigeprojekt der Emaar Malls und hat inden letzten vier Jahren mehr als 80 Millionen Besucher begrüßt. Siewurde dadurch zum meistbesuchten Lifestyle-Reiseziel der Welt. In denletzten zehn Jahren hat die Dubai Mall einen enormen Mehrwert für dieNation gebracht, indem sie mehr als 10.000 Arbeitsplätze geschaffenund sich als Katalysator für das Wachstum des Einzelhandels, derNahrungs- und Genussmittelindustrie sowie der Freizeitindustrieerwiesen hat.Die Dubai Mall ist der bevorzugte Ort für Einkäufe inEinzelhandelsgeschäften für 2,5 Milliarden Menschen in einemEinzugsgebiet im Radius von nur vier Flugstunden rund um die Stadt.Die Dubai Mall ist ein wahrer Touristenmagnet. Laut Berichten ziehtsie 97 % der Besucher Dubais an.Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar Properties undVorstandsmitglied der Emaar Malls, sagte: "Die wirtschaftlichenAuswirkungen der Dubai Mall sind breit gefächert. Das Einkaufszentrumtransformiert nicht nur den Einzelhandel, sondern schafft auch neueAnziehungspunkte in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung undGastgewerbe. Sie spielt zudem eine entscheidende Rolle bei derPositionierung von Dubai als globale Modehauptstadt."Patrick Bousquet-Chavanne, CEO von Emaar Malls, fügte hinzu: "Keinanderes Einkaufszentrum auf der Welt hat je so viel zu einerGesellschaft beigetragen, wie die Dubai Mall es in nur zehn Jahrengetan hat. Wir werden weiter auf unserem Erfolg aufbauen und dieDubai Mall für die kommenden Generationen als Juwel in der Krone desweltweiten Premium-Einzelhandels positionieren."Das 10-jährige Bestehen wird mit einer Reihe von Veranstaltungenund Aktivitäten in der Mall gefeiert.- 10 Jahre Unterhaltung: Höhepunkt wird die faszinierende Klang- undLichtschau Talisman von Lune Rouge sein, demEntertainment-Unternehmen, das von Guy Laliberté, dem Gründer desCirque du Soleil, geschaffen wurde. Sie wird allabendlich im StarAtrium aufgeführt werden.- 10 Jahre Mode: Über 40 Modemarken werden Aktivitäten anbieten.Darüber hinaus können die Besucher dank einer Partnerschaft mitVogue Arabia vom 15. bis 24. November "Vogue Loves Fashion Avenue"sehen, inspiriert von den bedeutendsten Modestädten der Welt.- 10 Jahre Shopping: Shopping-Begeisterte können den ultimativenPreis gewinnen: eine Luxuswohnung von Emaar Properties. Es gibtdrei Immobilien und Tagespreise im Wert von 10.000 AED in Form vonEmaar-Geschenkkarten zu gewinnen.- 10 Jahre Schenken: Der "Wunschturm" lädt die Besucher ein, über dieSozialen Medien einen Wunsch hinauszuschicken. Eine Birthday Squad(Geburtstagsmannschaft) wird durch das Einkaufszentrum streifen unddie Besucher mit unerwarteten Freundlichkeiten wie Einladungen zubezahlten Mahlzeiten und anderen Überraschungen erfreuen.Weitere Auskünfte erteilt:Nivine WilliamASDA'A BCW; +971-4-4507-600nivine.william@bm.comOriginal-Content von: Emaar Malls, übermittelt durch news aktuell