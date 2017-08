Dubai International bietet erstmals kostenloses Streaming von Filmen an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Partnerschaft mit ICFLIX verbessert den erstklassigen WLAN-Servicedes Flughafens noch weiterDas Kundenerlebnis am Flughafen Dubai International (DXB) hateinen weiteren Meilenstein erreicht: Fluggäste können dort dank einerPartnerschaft zwischen Dubai Airports und dem regionalen ContentProvider ICFLIX ab sofort vor ihren Flügen kostenlos Filme undFernsehserien streamen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549400/Dubai_Airports.jpgDie Initiative verbindet DXBs weltweit führendes kostenlosesWLAN-Angebot "WOW-Fi" mit ICFLIXs preisgekröntemVideo-on-Demand-Service und ermöglicht es den Reisenden so, dieneuesten Inhalte aus Hollywood, Bollywood und Jazwood (arabisch) aufihren Smartphones und Laptops zu streamen.Dies ist das neueste in einer ganzen Reihe von maßgeschneidertenKonzepten, die von Dubai Airports in den letzten Monaten eingeführtwurden, darunter Wow-Fi, artDXB, der erste Lebensmittelladen "Jonesthe Grocer" in einem Flughafen sowie die brandneue Schlaf-Lounge"Sleep 'n Fly". Zahlreiche weitere große Projekte befinden sichderzeit noch im Entwicklungsstadium."Dubai Airports möchte auf direktere Weise mit unseren Kundeninteragieren und das Flughafenerlebnis für Millionen von Reisendenjeden Monate transformieren. Wir haben vor, bei der praktischenAnwendung der verfügbaren digitalen Tools an erster Stelle zu stehenund so die Erwartungen unserer Kunden noch zu übertreffen. Das giltfür zahlreiche Punkte auf ihrem Weg durch unsere Flughäfen undbeinhaltet auch den Wunsch nach mehr Abwechslung während desAufenthalts am Flughafen. Unsere kontinuierlichen Investitionen inein hochwertiges WLAN-Produkt (Wow-Fi) haben dafür gesorgt, dassunsere Kunden über einen schnellen und kostenlosen Service vernetztsind. Als Nächstes möchten wir diese Plattform mit verwaltetenInhalten und relevanten Nachrichtenfunktionen noch besser machen.Dank unserer Zusammenarbeit mit ICFLIX kommen Fluggäste am DXB jetztvor und zwischen den Flügen in den Genuss einer breiten Palettegestreamter Unterhaltungsangebote, und das ist eine Service, den wirunseren Kunden absolut kostenfrei bieten. Wir sind sehr glücklichüber diese neue Erweiterung unserer Kundenstrategie und freuen unsschon darauf, ihre Auswirkungen auszuwerten", erklärte Eugene Barry,Executive Vice President der Dubai Airports' Commercial andCommunications Group."Unser Ziel ist es, die besten Online-Unterhaltungsangebote miteiner großen Auswahl und einem optimalen Streaming-Erlebnis einerweltweiten Kundenbasis anzubieten, indem wir Inhalte von Jazwood(arabisch), Bollywood und Hollywood an einem einzigen Ort verfügbarmachen. Heute haben wir unseren potenziellen Kundenstamm um 90Millionen Menschen erweitert. Insofern sind wir absolut begeistertüber diese Vereinbarung und die Chance, die diese für uns mit sichbringt", so Carlos Tibi, Gründer und CEO von ICFLIX.Die Inhalte auf ICFLIX stehen in drei Sprachen zur Verfügung:Arabisch, Englisch und Französisch. Der Video-on-Demand-Service stehtsämtlichen Passagieren am DXB für den Einführungszeitraum von zweiMonaten kostenlos zur Verfügung. Nach dieser Testphase werden DubaiAirports und ICFLIX das Kundenfeedback auswerten und Optionen für einkünftiges Serviceangebot in Erwägung ziehen.Pressekontakt:Zaigham AliManagerMedia RelationsDubai Airports +971 4 504 5721Zaigham.mirza@dubaiairports.aeOriginal-Content von: Dubai Airports, übermittelt durch news aktuell