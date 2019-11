Dubai Customs gewinnt EFQM Innovation Platinum Award

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Dubai Customs (Zollamt Dubai) gewannden Innovations Platinum Award mit einer 6-Sterne-Bewertung von EFQMGlobal Excellence Award mit 700 Punkten, der höchsten Bewertung unterallen teilnehmenden Organisationen. Mit dieser außergewöhnlichenLeistung wurde Dubai Customs die erste Organisation der Welt, die imJahr 2019 diese seriöse globale Auszeichnung auf der Grundlage desneuen Bewertungssystems gewonnen hat.Ahmed Mahboob Musabih, Generaldirektor des Zollamts von Dubai,nahm die Auszeichnung bei einer Zeremonie entgegen, die zu diesemAnlass in Finnland stattfand."Die Verleihung des EFQM-Preises an uns ist eine internationaleAnerkennung unserer führenden Leistungen und des fortgeschrittenenNiveaus, das wir im Bereich der Zollinnovation erreicht haben", soMusabih.Ziel des EFQM-Excellence-Award-Programms ist es, weltweitOrganisationen zu würdigen, die als Rollenmodelle dienen, unabhängigdavon, ob sie privat, öffentlich oder gemeinnützig sind. DasEFQM-Excellence-Award-Programm wird von einem der anspruchsvollstenBewertungsprozesse unterstützt.Musabih sagte:"Als Vorbildorganisation haben wir in Innovationen investiert, umZollverfahren zu entwickeln und zu verbessern und die bestenDienstleistungen und Handelseinrichtungen einzuführen. Dies geschiehtin Erfüllung der Weisen Richtlinien und der Vision Seiner HoheitScheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident,Premierminister und Herrscher von Dubai."Wir haben eine Reihe von Systemen und Anwendungen entwickelt undaktualisiert, darunter Mirsal 2, das nach Ansicht des WCO das besteintegrierte Zollsystem der Welt ist. Auch mit unserem AuthorizedEconomic Operator sind wir weitergekommen und im Jahr 2018 wurden 34% unserer Zollanmeldungen über dieses System abgewickelt, verglichenmit 23 % im Jahr 2017. Dieser Prozentsatz wird voraussichtlich bis2020 auf 50 % ansteigen, und es wird erwartet, dass im Anschluss andie Abkommen mit Südkorea, der KSA und China sehr schnell weitereAbkommen über die gegenseitige Anerkennung unterzeichnet werden."Es gibt eine lange Liste innovativer Systeme und Projekte, die vonDubai Customs entwickelt wurden, einschließlich derVirtual-Corridor-Initiative, die dazu beigetragen hat, denWarenverkehr zwischen Häfen und Einreisestellen von Dubai zurationalisieren. Dies führte zu geringeren Kosten und gestrafftenZollverfahren. Im Jahr 2018 wurden 324.435 Zolltransaktionen über denvirtuellen Korridor durchgeführt.Der Direktor von Dubai Customs dankte seinen Mitarbeitern für diespürbaren Bemühungen, die Strategie in die Tat umzusetzen und ihreLeistungen kontinuierlich zu verbessern, und dankte allenMitarbeitern für die Einhaltung und Anwendung der internationalenStandards bei ihrer Arbeit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022028/Dubai_Customs.jpgWeitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von:Herrn Yousef AlfeelTel.: +971-4-4177163E-Mail: Yousef.alfeel@dubaicustoms.aeOriginal-Content von: Dubai Customs, übermittelt durch news aktuell