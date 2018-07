Dualer Mannheim & Tongji Executive-MBA-Studiengang belegt Rang 58 im Economist Executive MBA Ranking 2018

Shanghai (ots/PRNewswire) - The Economist hat am 3. Juli dasExecutive MBA Ranking 2018 veröffentlicht. Das duale Mannheim &Tongji Executive-MBA-Programm, das zum ersten Mal in dieseUntersuchung einbezogen wurde, konnte dabei Platz 58 in derGesamtwertung belegen.Die Ermittlung der Rangfolge erfolgte über zwei zentraleBewertungskriterien: persönliche Weiterentwicklung/Bildungserfahrungund Öffnung von Karrieremöglichkeiten. Das Mannheim & TongjiExecutive-MBA-Programm wurde in drei Schlüsselgrößen als eines derzehn besten Programme ausgezeichnet: 1. Platz Nummer 1 beim Anteilder promovierten Lehrkräfte im Lehrkörper; 2. Platz Nummer 7 bei derAnzahl der Kurse, die außerhalb Chinas verfügbar sind; 3. PlatzNummer 3 beim Anteil der Absolventen, die innerhalb von zwei Jahrennach Abschluss des Studiums eine Gehaltserhöhung bekommen haben.Das Programm wird bereits zum vierten Mal in einer globalenEMBA-Rangliste geführt und hat sich 2017 unter den Top 50 imFinancial Times Executive MBA Ranking und sowohl 2017 als auch 2018auf Rang 14 im Quacquarelli Symonds (QS) Global EMBA Rankingplatzieren können.Noch wichtiger ist die Anerkennung, die das Mannheim & TongjiExecutive-MBA-Programm zunehmend in den maßgeblichenEducation-Rankings weltweit erfährt. Der Studiengang, der es bis datoin die EMBA-Ranglisten von QS, der Financial Times und The Economistgeschafft hat, entwickelt sich zum bevorzugten dualen ExecutiveMBA-Studiengang für Top Talente.Pressekontakt:Chen Lei+86-21-65982427helena_sem@tongji.edu.cnOriginal-Content von: School of Economics and Management, Tongji University, übermittelt durch news aktuell