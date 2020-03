Duale Ausbildung als internationales Vorbild / Best Practice: Ausbildungsberuf Hörakustiker

Mainz (ots) - Modern und abwechslungsreich: Die Ausbildung zum Hörakustikerverbindet Handwerk mit digitaler Technik und medizinischen, psychologischensowie kommunikativen Kenntnissen. Sie ist eine beliebte Alternative zum Studiumund international Vorbild. Ihr Ausbildungszentrum in Lübeck, der CampusHörakustik, ist das weltweit älteste und größte.Ausbildung an international renommiertem Campus HörakustikDie duale Berufsausbildung zum Hörakustiker in Deutschland ist in ihrer Formeinzigartig und hat weltweit Vorbildcharakter. Sie findet abwechselnd imheimatlichen Ausbildungsbetrieb und am Campus Hörakustik in Lübeck statt. DerCampus Hörakustik ist das weltweit größte Ausbildungs- und Kompetenzzentrum derHörakustik, an dem sich auch Experten aus der ganzen Welt in internationalenWorkshops weiter- und fortbilden lassen.Mit Hightech gegen den HörverlustDie Begeisterung für den Umgang mit moderner Technik gehört bei Hörakustikernzum Berufsbild. Digitalisierung ist in diesem Beruf längst gelebte Praxis. VomOhr-Scan über die Anpassungs-Software bis hin zu den winzigen Hörsystemen mitBluetooth-Anbindung, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind oder sichmit dem Smartphone und anderen digitalen Endgeräten verbinden lassen - in derHörakustik spielt das Verständnis für technische Lösungen eine wichtige Rolle.Selbst das maßgefertigte Ohrpassstück kann mit einer CAD-Software am Computergestaltet und im 3D-Drucker produziert werden.Handwerk, das viele Wege eröffnet"Der Beruf des Hörakustikers ist außerordentlich vielseitig und zukunftssicher,es herrscht Vollbeschäftigung mit langfristigen Perspektiven", sagt MarianneFrickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) und selbstHörakustiker-Meisterin. Die Ausbildung zum Hörakustiker steht Schulabgängern vonallen Schulformen offen und bietet viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln.Der berufliche Weg kann nach der Gesellenprüfung unterschiedlich fortgesetztwerden. Die Weiterbildung zum Pädakustiker, Audiotherapeuten, Tinnitus- oderImplantat-Spezialisten ist möglich. Mit bestandener Meisterprüfung könnenHörakustiker ihren eigenen Betrieb führen, in dem sie selbst ausbilden. Meisterdürfen seit 2020 auch den Titel "Bachelor professional" führen.Darüber hinaus gibt es die Option nach erfolgreichem Berufsabschluss, auch ohneAbitur eine akademische Laufbahn über den Studiengang "Hörakustik" einzuschlagen- bis hin zum Doktorat oder zur Professur.Aktuell lernen 3.200 Auszubildende aus ganz Deutschland das Gesundheitshandwerkder Hörakustik. Die Ausbildungsquote ist in diesem Handwerk mit rund 20 Prozentaußerordentlich hoch, während sie im Durschnitt in Deutschland lediglich bei 4,8Prozent liegt. Damit leistet die Hörakustik einen wichtigen Beitrag sowohl fürdie berufliche Zukunft junger Menschen als auch für die zukünftigeVersorgungssicherheit.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichenProblemen. Mit über 6.700 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikernversorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen inDeutschland mit modernsten Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha)KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen u.v.m. zuständig. Er berät zu Gehörschutz, Tinnitus undallem rund ums Hören.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70547/4545411OTS: Bundesinnung der Hörakustiker KdöROriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell