Duale Ausbildung in der Hörakustik / Handwerk mit viel Hightech und Beratung (FOTO)

Mainz (ots) -Schulpraktikum, Ausbildungsmesse, der Gang zur Arbeitsagentur oderder Blick ins Internet: Informationsquellen zur beruflichenOrientierung gibt es viele. Rund 750.000 Schülerinnen und Schülerstehen kurz vor ihrem Schulabschluss und somit vor ihrer Berufswahl.Ob Studium oder Ausbildung hängt oft nicht nur von den Noten ab,sondern hängt auch mit den beruflichen Perspektiven zusammen. DieDigitalisierung verbindet zunehmend Mensch und Technik miteinander,hier sind Experten gefragt, die beide zusammenbringen und die Technikauf die individuellen Bedürfnisse des Menschen anpassen - wie dieHörakustiker, ein vielseitiger Beruf mit sehr guter Perspektive.Die Ausbildung zum Hörakustiker verbindet Handwerk mitmedizinischen, psychologischen, kommunikativen Kenntnissen undinnovativer Technik.Von Mensch zu MenschHier ist Feingefühl im Umgang mit Menschen gefragt. AngehendeHörakustiker sollten deshalb ausgeprägte soziale Kompetenz sowiemedizinisches und psychologisches Interesse mitbringen, denn ihreAufgabe ist es, sich ganz individuell auf hörbeeinträchtigte Menschenmit ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen rund um dasbestmögliche Hören einzustellen. Jeder Hörverlust ist schließlichindividuell wie ein Fingerabdruck. Zudem ist Hören immer subjektiv.So viel Hightech steckt im Hörakustik-HandwerkHörakustiker sind außerdem Experten für hochmoderne Technik.Längst haben sie handwerkliche mit digitalen Techniken verknüpft. VomOhr-Scan über die Anpass-Software bis hin zu den winzigen Hörsystemenmit Bluetooth-Anbindung, die mit künstlicher Intelligenz die passendeEinstellung zur Hörsituation auswählen oder sich mit dem Smartphoneund anderen digitalen Endgeräten verbinden lassen können. Dasmaßgefertigte Ohrpassstück kann mit einer CAD-Software am Computergestaltet und im 3D-Drucker gefertigt werden.Schritt für Schritt zur KarriereDie duale Ausbildung in der Hörakustik findet abwechselnd imAusbildungsbetrieb vor Ort, an der Akademie für Hörakustik (afh) undder Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS)in Lübeck statt. Wenn die jungen Menschen nach drei Jahren ihreGesellenprüfung bestehen, haben sie häufig schon einen festenArbeitsvertrag in der Tasche. In der Branche herrschtVollbeschäftigung mit langfristiger Perspektive.Dabei eröffnet die Ausbildung zum Hörakustiker oder zurHörakustikerin später viele Möglichkeiten, den beruflichen Weg inunterschiedliche Richtungen zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Sobesteht für Gesellen und Gesellinnen der Hörakustik die Möglichkeit,sich zum Pädakustiker, Audiotherapeuten, Tinnitus- oderImplantat-Spezialisten weiterzubilden. Sie können den Meister machenund damit einen eigenen Betrieb führen und selber ausbilden. Oder siewählen den akademischen Weg mit dem Studium der Hörakustik bis zumDoktor oder Professor - alles ist möglich in der Hörakustik.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwochschwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell