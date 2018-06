Solingen (ots) -Zwar werden überall Rufe über den "Azubi-Mangel" laut, dennochrichten Ausbildungsbetriebe in Stellenanzeigen wie inBewerbungsgesprächen das Augenmerk vor allem auf "Auswahl", anstattden Bewerbern eine attraktive Berufsperspektive zu bieten. Das istdas Ergebnis der doppelperspektivischen Studie Azubi-RecruitingTrends 2018. Für die von Prof. Dr. Christoph Beck begleitetebundesweite Befragung zur dualen Ausbildung hat der SolingerAusbildungsspezialist u-form Testsysteme insgesamt 5.537Azubi-Bewerber, Auszubildende und Ausbildungsverantwortliche befragt.Das Team von meinestadt.de mit der Azubi-App TalentHero hat dieBefragung in diesem Jahr erstmalig unterstützt.Stellenanzeigen: unterschiedliche PrioritätenWas ist Azubi-Bewerbern in Stellenanzeigen besonders wichtig?Dreiviertel von ihnen möchten dort mehr zu den "beruflichenMöglichkeiten nach Abschluss der Ausbildung" erfahren.Ausbildungsverantwortliche setzen andere Prioritäten: Hier erreichendie "Anforderungen an den Bewerber" in Stellenanzeigen mit 81,56 %einen Höchstwert. Das stellt eine erstaunliche Gewichtung vor demHintergrund dar, dass aktuell 57,15 % der Bewerber mehr als einAngebot für einen Ausbildungsplatz erhalten.Bewerbungsgespräche: Allerweltsfragen als StandardAuch in Bewerbungsgesprächen geben Ausbildungsbetriebe denAnforderungen an die Azubis ein besonderes Gewicht. Vergleichsweisewenig wird über die Perspektive nach der Ausbildung gesprochen.Azubi-Bewerber gehen durchaus selbstbewusst in die Interviews: 57,16% würden in den Interviews gerne häufiger danach gefragt werden, wiedas Arbeitsumfeld gestaltet werden muss, damit ihnen die Arbeit Spaßmacht. Die Gespräche werden stattdessen aktuell von den gewohntenAllerweltsfragen dominiert, wie die Erfahrung der Azubis zeigt: 90,11% wird zum Beispiel die Selbstbeweihräucherungsfrage "Warum haben Siesich ausgerechnet bei uns beworben?" in der einen oder anderen Form"sehr häufig" oder "häufig" gestellt. Auch denAllerweltsfrageklassiker der "Stärken und Schwächen" hören 81,73 %der Azubis "sehr häufig" oder "häufig".Duale Ausbildung: Akteure eingeschränkt digitalisierungsreifEin besonderes Augenmerk der Studie galt in diesem Jahr derDigitalisierung: Im Hinblick auf die eigene Digitalisierungskompetenzverfügen Azubi-Bewerber nach Selbsteinschätzung über eine guteAnwenderroutine, aber nicht mehr. 65,22 % nutzen routiniertverschiedene Suchmaschinen, aber nur 22,67 % tauschen regelmäßiggrößere Datenmengen übers Internet aus. Ausbilder halten "ihre"Azubis in dieser Hinsicht für kompetenter als diese sich selbst. Dasgilt übrigens auch für die Digitalisierungskompetenz derAusbildungsbetriebe, auf die die Azubis einen deutlich kritischerenBlick werfen als die Ausbildungsverantwortlichen. Im Hinblick auf dasBerichtsheft können sich 40,21 % der Azubis mittlerweile eine reindigitale Variante vorstellen, 39,92 % möchten die Berichte amComputer erstellen, aber dann ausdrucken und in Papierformeinreichen, 19,88 % möchten bei Stift und Papier bleiben.Grundsätzlich genießen die Berichtshefte unter Azubis eine hoheAkzeptanz. 56,48 % finden sie "lästig, aber wichtig", 18,35 % einfachnur "wichtig". Aus den Azubi-Kommentaren zum Thema geht hervor: DieAkzeptanz der Berichtshefte ist nur dann gegeben, wenn es Ausbilderngelingt, den Azubis deren Sinn zu vermitteln.Social Media? Urteil "unseriös"Immer mehr Ausbildungsunternehmen geben sich einen modernenAnstrich, indem sie WhatsApp in der Kommunikation mit Azubi-Bewerberneinsetzen. 46,64 % der befragten Betriebe setzen das Tool für dieAzubi-Kommunikation entweder ein oder denken zumindest darüber nach.Azubi-Bewerber aber haben mehrheitlich darauf gar keine Lust. 53,29 %der Azubis stimmen der Aussage zu, Ausbildungsbetriebe solltenWhatsApp "im Bewerbungsverfahren gar nicht einsetzen". Bei Snapchatfällt die Ablehnung der Zielgruppe mit 63,29 % noch eindeutiger aus."Arbeit ist Arbeit und Snapchat ist etwas sehr Privates", schreibtein Umfrageteilnehmer. Auch die Azubi-Kommentare zum Thema WhatsAppzeigen deutliche Vorbehalte: "unseriös, mit hohem Eingriff in diePrivatsphäre" urteilt ein Teilnehmer, "privat und Bewerbung solltegetrennt bleiben" meint ein anderer. Deutlich größer ist dieAkzeptanz von Chatbots. Hier sind nur 45,33 % der Befragtengrundsätzlich dagegen, sie in Bewerbungsverfahren einzusetzen.Influencer: Mama und Papa statt Bibi und Dagi BeeAzubi-Bewerber fällen ihre Entscheidung nicht allein. Sie werdenvon verschiedenen "Sekundärzielgruppen" beeinflusst, diemöglicherweise eine große Rolle für das Ausbildungsmarketing spielen.Wen müssen Ausbildungsbetriebe dabei unbedingt in den Blick nehmen?Zum Social Media-Befund passt auch die Auskunft, die dieAzubi-Teilnehmer auf die Frage geben, wer ihre Berufswahl amstärksten beeinflusst. Am wichtigsten sind hier Eltern (77,35 % "sehrwichtig" und "eher wichtig"), aber auch Freunde (54,33 %) undUnternehmensvertreter (50,32 %). Influencer auf Social Mediaerreichen lediglich einen Anteil von 5,89 %, Facebook-Freunde nur3,94 %. 