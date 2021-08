Du willst heute noch mit dem Investieren anfangen? Denk über diese 3 Dinge nach!

Möchtest du am liebsten heute noch mit dem Investieren anfangen? Falls ja, lass dir eines vorab gesagt sein: Manchmal ist es schlau, etwas geduldiger zu sein. Selbst wenn grundsätzlich Möglichkeiten bestehen, deine erste Aktie direkt zu kaufen, ist Warten und ein überlegter Ansatz in der Regel besser.

Trotzdem könntest du heute mit dem Investieren anfangen. Oder zumindest einige vorbereitende Dinge dafür tun. Hier sind jedenfalls drei Sachen, über die du heute nachdenken könntest. Kleiner Spoiler: Sie begleiten dich für den Rest deines Lebens als Investor.

Heute mit dem Investieren anfangen: Brokerwahl!

Wenn du heute noch mit dem Investieren anfangen möchtest, könntest du durchaus eine wichtige Weiche dafür stellen. Jeder Privatinvestor braucht nämlich einen Partner an seiner Seite: den Broker. Grundsätzlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Modelle. Das Internet ist schließlich voll von günstigen und zuverlässigen Angeboten.

Vielleicht ein Hinweis zum Thema Broker: Es ist nicht verkehrt, ihn wie einen Handelspartner zu betrachten. Auch hierbei handelt es sich schließlich um einen Dienstleister, der für sein gutes Wirken fair entlohnt werden sollte. Fair bedeutet dabei nicht unbedingt den günstigsten Preis. Vor allem, wenn er dir im Gegenzug beispielsweise wenig Handelsplätze, Volumen oder günstige Spreads zur Verfügung stellt.

Wenn du daher heute mit dem Investieren anfangen möchtest, ist es nicht verkehrt, sich mit einem guten Broker auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Tipp: Am Kundendienst merkt man häufig bereits, wie service-orientiert ein Handelspartner ist.

Denk über deinen Ansatz nach

Aber du kannst auch etwas weiter in die Materie eintauchen, wenn du am liebsten heute mit dem Investieren anfangen möchtest. Neben dem Broker kann man sich so beispielsweise mit seinem Ansatz auseinandersetzen. Dividende, Value, Wachstum oder sogar einfache Möglichkeiten wie ETFs und insbesondere Indexfonds sind solide Optionen. Vielleicht erste Schlagworte, die du nach Für und Wider analysieren solltest.

Falsch und richtig gibt es auch hier natürlich nicht. Allerdings gewisse Faktoren, die deinen Ansatz prägen sollten. Neben der Renditeerwartung und dem Risiko, das man erträgt, sollte für mich vor allem die Zeit ein prägendes Merkmal sein. Wer nämlich wenig Zeit für aktive Aktienauswahl und das Pflegen seines Portfolios hat, der ist mit einem kostengünstigen Indexfonds vermutlich besser aufgehoben. Den Ansatz zu finden ist daher ein wichtiger Schritt, wenn man am liebsten heute mit dem Investieren anfangen möchte.

Mit dem Investieren heute anfangen: Ziele definieren

Zu guter Letzt sollte man sich außerdem überlegen, wo die Reise denn eigentlich hingehen soll. Das bedeutet, man sollte sich als Investor überlegen, was man erreichen möchte: Rentenrettung, Haus am See, Frühruhestand, Leben im Luxus? Denkverbote sollte es keine geben. Aber eine realistische Einschätzung zum Anfang. Das ist für mich wichtig, sogar insgesamt wichtiger, als heute direkt mit dem Investieren anzufangen.

Auch anhand der Ziele kann man erkennen, welche Mittel und Wege man gehen sollte. Und welche womöglich nicht die benötigte Rendite liefern. Lass dir daher auch deinen Ansatz gut durch den Kopf gehen. Hier stellt sich eine wichtige Weiche für dein restliches Investorenleben.

Der Artikel Du willst heute noch mit dem Investieren anfangen? Denk über diese 3 Dinge nach! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021