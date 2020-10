Du willst Millionär werden? 2 Aktien, die dich in die richtige Richtung schubsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun ADR":

Wer hat als Investor nicht schon mindestens einmal davon geträumt, Millionär zu werden. Der Ruhestand wäre gerettet. Für so manchen möglicherweise auch einige Jahre früher. Die eins mit den sechs Nullen kann ein Traum für viele Investoren sein. Allerdings ein erfüllbarer.

Wer einen Zins- oder Sparplanrechner bedient, wird sehen, dass die Macht des Zinseszinseffektes langfristig ein starker Katalysator beim Vermögensaufbau ist. Wobei marktschlagende Aktien langfristig natürlich einen bedeutenden Rendite-Unterschied machen.

Die schwierige Frage ist für viele Foolishe Investoren natürlich: Wo finde ich solche starken Aktien? Möglicherweise könnten die Anteilsscheine von JD.com (WKN: A112ST) und Baozun (WKN: A14S55) eine spannende Wahl sein, über die Investoren nachdenken sollten.

JD.com: Günstige, trendstarke Wachstumsaktie!

Wachstumsaktien sind generell häufig prädestiniert dafür, starke Renditen zu liefern. Wenn diese Wachstumsraketen dabei noch sehr starken und relativ eindeutigen Trends folgen und moderat bewertet sind, so ist das ein attraktiver Gesamtmix. Einen solchen verkörpert derzeit möglicherweise die Aktie von JD.com.

JD.com ist ein E-Commerce-Akteur, der nebenbei viele andere Randbereiche besetzt. Mit Cloud oder E-Health-Dienstleistungen folgen jedoch auch diese kleineren Projekte starken Megatrends, die mittel- bis langfristig viel Wachstum bringen können. Für den Moment bleibt der Onlinehandel jedoch der Treiber dieser bereits umsatzstarken Wachstumsgeschichte.

Im letzten Quartal kam JD.com bereits auf Umsätze in Höhe von umgerechnet 28,5 Mrd. US-Dollar. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt hingegen bei ca. 120 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet, dass die Aktie momentan mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 1,05 bewertet wird. Eine ziemlich preiswerte, fundamentale Ausgangslage. Vor allem wenn wir bedenken, dass JD.com im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von 33,8 % zeigen konnte.

Der chinesische E-Commerce-Markt wächst munter weiter und damit stehen die Chancen ausgezeichnet, dass JD.com langfristig seine Erlöse wird steigern können. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Investoren hier langfristig ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1 stehen lassen werden. Das könnte das künftige Renditepotenzial aufzeigen.

Baozun: Klein, dynamisch, trotzdem preiswert

Wenn es um das Thema E-Commerce in China geht, ist außerdem auch die Aktie von Baozun eine, die jetzt besonders interessant sein könnte. Hinter diesem Namen steckt ebenfalls ein Onlinehändler. Beziehungsweise ein Dienstleister, der sich auf das Bereitstellen von Shop-Lösungen und anderen Services rund um den E-Commerce konzentriert hat. Das kommt dir nur allzu bekannt vor? Ja, genau: Das ist auch das Erfolgsrezept hinter Shopify.

Baozun wird derzeit allerdings nicht mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 120 Mrd. US-Dollar bewertet. Nein, sondern mit einem Börsenwert von gerade einmal rund 2 Mrd. US-Dollar bepreist. Und das, obwohl dieser chinesische E-Commerce-Dienstleister zuletzt auf einen Quartalsumsatz von umgerechnet 304,9 Mio. US-Dollar gekommen ist. Zum Vergleich: Shopify hat es auf knapp über 700 Mio. US-Dollar gebracht. Operativ liegen beide Unternehmen daher eigentlich gar nicht so weit auseinander.

Die Aktie von Baozun wird, gemessen an diesen Kennzahlen, mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,65 bewertet, was für eine trendstarke Wachstumsaktie vergleichsweise preiswert erscheint. Der Quartalsumsatz kletterte im letzten Dreimonatszeitraum um 26,3 %, wobei auch hier die Service-Umsätze mit einem Umsatzwachstum von über 43 % ein starker Treiber dieser Wachstumsgeschichte sind. Vieles gleicht hier der Erfolgsgeschichte von Shopify. Bloß der Erfolg beim Aktienkurs lässt im Moment noch auf sich warten.

Günstige Wachstumsaktien, um Millionär zu werden!

Auf dem Weg zu deiner ersten Million können günstige Wachstumsaktien daher eine wichtige Rolle spielen. Die Anteilsscheine von JD.com und Baozun erfüllen diese Beschreibung momentan. Außerdem folgen beide dem starken Megatrend des E-Commerce. Das kann ein Gesamtmix sein, der dich in die richtige Richtung schubsen kann. Es liegt jedoch an dir zu beurteilen, ob diese potenziellen Millionärs-Macher-Aktien wirklich interessant für dich sind.

Vincent besitzt Aktien von Baozun und JD.com. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun, JD.com und Shopify.

