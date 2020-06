Du magst Dividenden? Dann wirst du diese 5 Aktien lieben

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

Die Auswahl der besten Dividendenaktien für dein Portfolio erfordert mehr als nur den Blick auf die höchsten Renditen. Um jahrelang verlässliche Dividendeneinnahmen zu erzielen, musst du gut geführte Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen finden, die in der Lage sind, die Dividende auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten.

Diese fünf Unternehmen entsprechen dieser Beschreibung und bieten deinem Investitionsportfolio eine diversifizierte Palette von Geschäften. Die Unternehmen sind in der Reihenfolge ihrer Dividendenrendite auf der Grundlage der jüngsten Aktienkurse aufgeführt.

1. AT&T: Dividendenrendite von 6,7 %

Investoren mögen AT&T (WKN: A0HL9Z) wegen seiner hohen Dividende, aber einige scheuen sich wegen der hohen Schuldenlast des Unternehmens, die aus den jüngsten Übernahmen von DIRECTV und Time Warner resultiert. DIRECTV hat Millionen von Abonnenten verloren, da die Konsumenten vom Kabelfernsehen auf Streaming-Dienste umsteigen. Das ist einer der Gründe, warum AT&T am 27. Mai seinen HBO-Max-Streaming-Dienst gestartet hat.

Selbst wenn HBO Max erfolgreich sein sollte, wird es nicht den Großteil der Einnahmen von AT&T ausmachen. Das kommt von seinem Telekommunikationsgeschäft, das im ersten Quartal, dem vierten Quartal in Folge, im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 2,5 % bei den Mobilfunkdiensten verzeichnete.

Trotz der Unsicherheit, die die Coronaviruspandemie in der globalen Wirtschaft verursacht hat, ist AT&T entschlossen, seine Schulden zurückzuzahlen und seine Dividende aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen hat seine Dividende jedes Jahr in den letzten 35 Jahren in Folge erhöht und sich damit für den Status eines Dividendenaristokraten qualifiziert. Das Unternehmen verfügt mit etwa 10 Milliarden Dollar in Cash und 3,9 Milliarden Dollar an Free Cashflow am Ende des ersten Quartals über die nötigen Mittel, um dies zu tun. Sein Telekommunikationsgeschäft wird auch vom Wachstum der 5G-Mobilfunktechnologie profitieren, was AT&T zu einer überzeugenden Dividendenaktie macht.

2. PepsiCo: Dividendenrendite von 3,09 %

PepsiCo (WKN: 851995) ist trotz des derzeitigen wirtschaftlichen Abschwungs dank seines beliebten Angebots an Snacks und Getränken erfolgreich. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr, und seine Verkäufe sind in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gestiegen.

PepsiCo schloss das erste Quartal mit einer gesunden Bilanz ab. Das Unternehmen verfügte über ein Gesamtvermögen von 85,1 Milliarden Dollar im Vergleich zu 71,5 Milliarden Dollar an Gesamtverschuldung. Außerdem erhöhte es im Mai zum 48. Mal in Folge seine Dividende und ist damit zwei Jahre davon entfernt, ein Dividendenkönig zu werden.

Angesichts der durch die Pandemie verursachten weltweiten Lockdowns, die das Einkaufen in den Geschäften der Verbraucher abschwächten, unternahm PepsiCo den mutigen Schritt, Websites einzurichten, um Direktverkäufe an die Verbraucher zu ermöglichen. Wenn dies gelingt, wird es die Kosten senken und die Gewinnspannen erhöhen. Die Bemühungen des Unternehmens, sein Geschäft weiterzuentwickeln, kombiniert mit seinem finanziellen Erfolg und einer soliden Dividende machen es zu einer attraktiven Einkommensaktie.

3. Target: Dividendenrendite von 2,23 %

Target (WKN: 856243) berichtete kürzlich über die Ergebnisse des ersten Quartals, und sein Umsatzwachstum von 11,3 % im Jahresvergleich trotz der Coronaviruspandemie zeigt, warum der Einzelhandelsriese ein Unternehmen ist, in das man investieren sollte.

Das Geschäft von Target umfasst Basiskonsumgüter, die sich unabhängig von der Lage der Gesamtwirtschaft verkaufen. Das Unternehmen investierte in Lösungen für den Einzelhandel über alle Vertriebskanäle und schuf so ein nahtloses Kundenerlebnis zwischen Online- und In-Store-Einkauf. Dies führte zu einem starken digitalen Umsatzwachstum von 141 % für das Quartal.

Target ist gut positioniert, um seinen derzeitigen Erfolg fortzusetzen. Die Einnahmen sind in den letzten drei Jahren gestiegen und das Unternehmen hat seine Ausschüttung in 52 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, ein beruhigendes Zeichen für die Stabilität der Dividende.

4. Allstate: Dividendenrendite von 2,20 %

Allstate (WKN: 886429), die Versicherungsgesellschaft, die für ihren Slogan „Sie sind in guten Händen“ bekannt ist, erlebte im ersten Quartal 2020 einen Umsatzrückgang, nicht weil ihr Geschäft angesichts der Pandemie Probleme hatte, sondern weil ihre Investitionen mit dem daraus resultierenden globalen Wirtschaftsabschwung abnahmen.

Dennoch ist ihr Kerngeschäft, das Versicherungsgeschäft, gesund. Diese Einnahmen wuchsen in diesem Quartal um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr und sind in den letzten vier Jahren jedes Jahr angestiegen.

Allstate gab während des Quartals 670 Millionen Dollar durch Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Die niedrige Ausschüttungsquote des Unternehmens von 18 % bedeutet, dass das Unternehmen die Dividende auch in Zeiten eines globalen Wirtschaftsabschwungs aufrechterhalten kann.

Die Finanzlage des Unternehmens ist solide mit Zugang zu Vermögenswerten in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar aus seiner Holdinggesellschaft und weiteren 8,8 Milliarden Dollar aus handelbaren Wertpapieren, die innerhalb einer Woche verkauft werden können. Mit seiner Kombination aus einem stabilen Versicherungsgeschäft und gesunden Finanzen werden Investoren feststellen, dass Allstate seinem Slogan gerecht wird.

5. Waste Management: Dividendenrendite von 2,05 %

Zu den verlässlichen Aktien in einem wirtschaftlichen Abschwung gehören Versorgungsunternehmen und Müllsammler. Unter Letzteren ist Waste Management (WKN: 893579) eine Dividendenaktie, die deinem Portfolio würdig ist.

Gemeinden brauchen die Müllabfuhr unabhängig von der Wirtschaft. Dies trug dazu bei, dass die Einnahmen der Abfallwirtschaft im ersten Quartal auf 3,73 Milliarden Dollar anstiegen, gegenüber 3,70 Milliarden Dollar im letzten Jahr. Die Einnahmen sind in den letzten vier Jahren kontinuierlich gestiegen.

Die Finanzen des Unternehmens sind mit 3,1 Milliarden Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten und einem Free Cashflow von 318 Millionen Dollar am Ende des Quartals solide. Dies deckt die Dividendenzahlungen in Höhe von 236 Millionen USD mehr als ab.

Das Unternehmen hat seine Verpflichtung zur Dividende bekräftigt, die in 17 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen ist. Seine Ausschüttungsquote von 55 % bedeutet, dass seine Dividendenausschüttung ebenso widerstandsfähig ist wie das Geschäft von Waste Management.

The post Du magst Dividenden? Dann wirst du diese 5 Aktien lieben appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Robert Izquierdo besitzt Aktien von AT&T, PepsiCo und Target. The Motley Fool empfiehlt Waste Management.

Dieser Artikel wurde von Robert Izquierdo auf Englisch verfasst und wurde am 01.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020