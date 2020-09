Du magst Apple? Dann wirst du diese 4 Aktien lieben

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Apple-Aktie befand sich in letzter Zeit auf einem absoluten Höhenflug. Während der hervorragende Gewinnbericht des Unternehmens für das zweite Quartal sicherlich hilfreich war, hat die Apple-Aktie in den letzten zwei Jahren auch eine deutliche Neubewertung durch die Investoren erfahren.

Früher betrachteten die Investoren den iPhone-Riesen als zyklischen Hardware-Hersteller. Doch heute schätzen sie die stetig wachsenden Einnahmen von Apples Dienstleistungen, die mit der wachsenden installierten Basis zusammenhängen. Darüber hinaus schätzen Investoren heute sogar die Hardware-Produkte von Apple. Denn die 5G-Ära dürfte eine langfristige Auffrischung von Telefonen, Tablets und Kopfhörern mit sich bringen, auch wenn die Muster von Quartal zu Quartal etwas uneinheitlich sind.

Nach den enormen Gewinnen von Apple in den letzten zwei Jahren suchen Investoren möglicherweise nach „dem nächsten Apple“. Es gibt einen Technologiesektor voller Technologie-Hardware-Unternehmen, die Apple finanziell sehr ähnlich sehen. Tatsächlich sehen sie besser aus als Apple, sind aber noch nicht auf die Bewertung von Apple umgestiegen. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, ob ein Unternehmen Anklang auf dem Markt finden wird. Doch die folgenden vier Unternehmen sehen dem Apple vor nicht allzu langer Zeit sehr ähnlich.

Halbleiter-Ausrüstungsunternehmen haben auffallend ähnliche Finanzzahlen wie Apple

Halbleiterausrüstungsunternehmen stellen die Maschinen her, die bei der Herstellung von führenden Halbleitern helfen. Diese werden im Zeitalter von 5G, der künstlichen Intelligenz und des technologischen Kalten Krieges zwischen den USA und China immer wichtiger.

Zum Glück dieser Unternehmen ist es wirklich schwierig, kleinere, leistungsfähigere und individuell angepasste Chips herzustellen, und mit jedem neuen Prozessknotenpunkt wird es komplexer. Das stellt ein Hindernis für den Wettbewerb dar. Hinzu kommt, dass es aufgrund der jahrelangen Konsolidierung der Branche heute nur wenige führende Hersteller von Halbleitern für jeden Schritt im hoch entwickelten Chipherstellungsprozess gibt.

Diese führenden Hersteller sammeln auch Daten aus ihrer riesigen installierten Basis, die in abonnementähnliche Serviceangebote einfließen. Diese helfen den Kunden, Chiperträge zu erhalten und Defekte zu reduzieren. Je mehr Geräte, desto mehr Daten, Fachwissen und Geld stehen für Forschung und Entwicklung zur Verfügung. Und das versetzt diese führenden Akteure in eine Position mit großem Handlungsspielraum und ermöglicht hohe Gewinnspannen.

Ähnlich wie bei den Hardware-Angeboten von Apple können die Geräteverkäufe von Jahr zu Jahr unregelmäßig ausfallen. Doch der langfristige Wachstumspfad ist vielversprechend, da die Kapitalintensität der Chipherstellung für jeden neuen Prozessknotenpunkt zunimmt. Zusammen mit einem größtenteils wiederkehrenden Dienstleistungsanteil des Geschäfts, der an die installierte Basis gebunden ist, kann man sehen, dass diese Unternehmen finanziell gesehen wie die Brüder von Apple aussehen.

Kennzahl Apple (WKN: 865985)

Applied Materials (WKN: 865177)

Lam Research (WKN: 869686)

KLA Corporation (WKN: 865884)

ASML Holdings (WKN: A1J4U4)

Umsatz aus Produkten 78 % 76,5 % 66,8 % 73,7 % 72,3 % Umsatz aus Dienstleistungen 22 % 23,5 % 33,2 % 26,3 % 27,7 % Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2020 (Vorjahresvergleich) 10,9 % 23,4 % 18,2 % 16 % 29,5 % Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 38,2 18,4 24,7 27,1 54,3 Erwartetes KGV 30,1 14,1 17,6 18,0 43,3 Dividendenrendite 0,66 % 1,41 % 1,30 % 1,76 % 0,78 %

Alle diese Unternehmen wachsen derzeit schneller als Apple, alle haben einen höheren Dienstleistungsanteil am Umsatz und sind mit Ausnahme von ASML Holdings auf KGV-Basis günstiger als die Apple-Aktie. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ASML für das nächste Jahrzehnt als einziger Anbieter der EUV-Lithografie in einer hervorragenden Position ist. Dabei handelt es sich um eine Schlüsseltechnologie, die die effiziente Produktion von führenden Prozessknoten auf Halbleitern ermöglicht.

Solltest du Apple verkaufen und diese Aktien kaufen?

Ich würde nie jemanden ermutigen, eine Aktie von so hoher Qualität wie Apple zu verkaufen, oder eine, bei der du möglicherweise hohe Kapitalertragsteuern zahlen musst. Doch ich denke, wenn Apple-Anleger ihre Portfolios diversifizieren wollen, dann ist der Halbleiterausrüstungssektor ein großartiger Ort, um sich mal umzusehen.

Wie bei vielen Technologieunternehmen sind die Aussichten für all diese Aktien für die nächsten zehn Jahre rosig. Allerdings sind sie aufgrund der Unregelmäßigkeit ihrer Hardwareverkäufe günstiger als hochfliegende FAANG- oder Softwareaktien. Doch jedes Unternehmen hat auch ein starkes Dienstleistungssegment, das als Grundlage für die Einnahmen dienen sollte. Jedes Unternehmen zahlt zudem eine steigende Dividende, was den Investoren helfen sollte, die Höhen und Tiefen durchzustehen. Daher scheint der Halbleiterausrüstungssektor eine der besten Kombinationen von Qualität, Dividenden und Bewertung auf dem heutigen teuren Technologiemarkt zu enthalten.

