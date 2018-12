Du machst Sport - PARI spendet / Jetzt zum Jahresende Gutes tun und Atemwegspatienten unterstützen (FOTO)

Starnberg (ots) -Luft ist das Wichtigste überhaupt, doch frei atmen zu können istnicht für alle Menschen selbstverständlich: Wer aufgrund einerchronischen Atemwegserkrankung wie z. B. Mukoviszidose, PCD, COPDoder Asthma immer wieder um Luft ringen muss, weiß jeden Atemzug zuschätzen.Seit 50 Jahren steht die Marke PARI BOY® für zuverlässige undeffektive Inhalationstherapie zuhause. Darum möchte PARI imJubiläumsjahr Menschen dazu einladen, sich der Mission anzuschließen:Mitmenschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, das Leben zuerleichtern.Unter dem Motto50 JAHRE PARI BOY® -50 JAHRE LUFT ZUM ATMENunterstützt PARI Organisationen, die sich für Mukoviszidose- undPCD-Patienten einsetzen.Helfen Sie helfen:Wer "MitmachAIR" werden möchte, bestellt sich einfach einkostenloses Funktionsshirt, nimmt an einer öffentlichenSportveranstaltung teil und löst durch Hochladen eines Fotos aufFacebook eine Spende aus an- Mukoviszidose e.V. oder- Kartagener Syndrom und Primäre Ciliäre Dyskinesie e.V.Schon über 25.000 Euro kamen durch viele Hundert MitmachAIRzusammen, und eine große Community unterstützt die Atemwegspatienten.Jetzt ist nochmal Gelegenheit, zum Jahresende durch Sport Gutes zutun, egal ob bei Silvesterläufen, einem Eishockey-Turnier oderHallentennis.Danke für einen Aufruf zu dieser bewegenden Aktion!Pressekontakt:PARI GmbHPetra KadenMoosstraße 382319 Starnberg08151-279 119petra.kaden@pari.comOriginal-Content von: PARI, übermittelt durch news aktuell