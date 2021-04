Du hast 5.000 Euro? Sie in diese Aktie zu investieren könnte der cleverste Schritt sein, den du machen kannst

Du hast 5.000 Euro und möchtest sie idealerweise in eine Aktie investieren, die langfristig ein maximales Aufwärtspotenzial bieten kann? Willkommen im Club! Das dürfte zugegebenermaßen auf viele Investoren bei ihrer Auswahl der Aktien zutreffen.

Trotzdem existieren gewisse Aktien, die womöglich besser für ein solches Ziel geeignet sind als andere. Ich bin überzeugt, dass die Square-Aktie (WKN: A143D6) jetzt möglicherweise eine ideale Investition für ein maximales Aufwärtspotenzial sein könnte. Lass uns im Folgenden einmal schauen, warum.

5.000 Euro, viel Wachstum, Aktie mit starken Chancen

Wer jetzt 5.000 Euro in die Aktie von Square investiert, der bekommt Anteile an einem Unternehmen, das wirklich viele Facetten besitzt. Beispielsweise konnte Square zuletzt Umsatzwachstumsraten von deutlich über 100 % ausweisen. Zudem investiert das Management weiterhin in Bitcoin. Allerdings sind das bloß Randnotizen einer insgesamt viel größeren Chance.

Die Aktie von Square bietet die Möglichkeit, auf eine wirklich innovative und dabei breit gestreute Art und Weise vom sogenannten War on Cash zu profitieren. Also dem Krieg gegen das Bargeld. Digitale Zahlungsdienstleistungen bleiben auch in Zukunft ein klarer Wachstumsmarkt. Digitale Zahlungsdienstleister gibt es jedoch wie Sand am Meer. Was macht Square daher als Aktie so besonders, dass man jetzt womöglich 5.000 Euro in diese Aktie investieren sollte?

Wenn du mich fragst, ganz einfach: das Ökosystem. Das Management von Square denkt nicht einfach bloß, dass man schon irgendwie vom wachsenden Markt der Zahlungsdienstleistungen profitieren kann. Nein, es geht darum, einen Kosmos zu kreieren, der unentwegt mehr Volumen auf den Plattformen bündelt.

Egal ob es das Unterstützen neuer Branchen wie der Cannabis-Industrie ist. Sowie die Adaption von Bitcoin. Oder aber Steuerlösungen oder schnelle, einfache Wege, um die Stimuli in Empfang zu nehmen. Oder Freelancern frühzeitig ihr Einkommen zu ermöglichen. All diese Funktionen bieten die Cash App und die klassischen Zahlungsdienstleistungen. Dabei ist es dieser Fokus, der besonders relevant und langfristig erfolgreich sein könnte. Oder, man könnte auch sagen: Einzigartig in der Welt der digitalen Zahlungsdienstleistungen.

Square ist nicht günstig, aber aussichtsreich

Die Aktie von Square ist dabei nicht günstig, allerdings sehr aussichtsreich. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung von 104,5 Mrd. US-Dollar (31.03.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) und einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von über 3 Mrd. US-Dollar erkennen wir ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 8,7. Dieser Wert ist zudem durch die Bitcoin-Umsätze stark verwässert.

Trotzdem bietet die Square-Aktie langfristig noch viel Potenzial. Das Management spricht davon, dass man gerade einmal 3 % des langfristig adressierbaren Gesamtmarktes eingenommen habe. Das zeigt mir: Die Reise dieser Wachstumsgeschichte ist noch lange nicht zu Ende. Jetzt 5.000 Euro zu investieren und viele Jahre und Jahrzehnte die Aktie zu halten könnte daher ein cleverer Schritt sein.

