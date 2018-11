"Du bist nicht allein": Thriller mit Sophie von Kessel im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Sophie von Kessel spielt die Hauptrolle in dem Thriller "Du bistnicht allein", den das ZDF am Montag, 3. Dezember 2018, 20.15 Uhr,als "Fernsehfilm der Woche" zeigt. In weiteren Rollen spielen MarcusMittermeier, Matthias Koeberlin, Michael Wittenborn, Anna Schäfer,Fritz Karl und andere. Inszeniert wurde der Thriller von JohannesFabrick, der auch das Drehbuch schrieb.Als die Lehrerin Eva Kormann (Sophie von Kessel) am Tag ihrerScheidung von Roman (Fritz Karl) nach Hause kommt, findet sie einenStrauß Rosen mit der anonymen Botschaft: "Du bist nicht allein." Vonwem stammt die unheimliche Nachricht? Ihr Nachbar wirft ihrverstohlene Blicke zu, einige Schüler und der Kollege Czernig(Matthias Koeberlin) geizen nicht mit mehrdeutigen Kommentaren. Evaignoriert das souverän. Nur zu ihrem Kollegen Klaus Widermann(Michael Wittenborn) pflegt sie in der Schule persönlichen Kontakt.Doch dann begegnet Eva zufällig ihrer ehemals großen Liebe Tom(Marcus Mittermeier) - und fast zeitgleich findet sie auf ihrerTerrasse eine neue Botschaft: einen Umschlag mit Fotos, die sie inUnterwäsche im Schlafzimmer zeigen.Der "Fernsehfilm der Woche" ist bereits am Vortag ab 10.00 Uhr inder ZDFmediathek verfügbar.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dubistnichtalleinPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/du-bist-nicht-allein/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell