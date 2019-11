"Du bist kein Hobby - du bist Fußball": bwin verlängert seine Kampagne und integriert jetzt den DFB-Pokal und die Fußball-Nationalmannschaft in die Kommunikation (FOTO)

Wien (ots) - Die Fußball-Nationalmannschaft und der DFB-Pokal stehen imMittelpunkt des neuen Branded Spots von bwin. Deutschlands führenderSportwettenanbieter erweitert damit seine erfolgreiche Kampagne "Das ist unserSpiel", die im Januar 2019 Premiere hatte. Basis sind auch diesmal diebestehenden Partnerschaften mit Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Union Berlin, FCSt. Pauli und Dynamo Dresden sowie deren Fans. Die Spots zeigen das typische Aufund Ab der Emotionen beim Fußball - sie sind sozusagen als eine Hymne auf dasErlebnis der Fans während des Spiels zu sehen. Der Rückblick auf den WM-Sieg1990 und verschiedene DFB-Pokalsieger visualisiert zusätzlichaufmerksamkeitsstark die Partnerschaft mit dem DFB. Der Spot steht unter demMotto "Hassliebe".bwin ist seit Beginn des Jahres "offizieller Sportwettenpartner des DeutschenFußball-Bundes" und damit der erste private Sportwettenpartner des DFB. bwin istin diesem Rahmen auch bis zur Pokalsaison 2021/22 der offizielle Partner desDFB-Pokals.Zusätzlich zum Branded-Spot gibt es weitere Motive mit Produktbotschaften. Hierwerden der Wett-Konfigurator und die Möglichkeit, Wetten zu bearbeiten,kommuniziert.Stephan Heilmann, Head of DACH bei bwin: "Die Kampagne setzt den Fokus aufunsere Sponsorships mit dem DFB und den Clubs. Mit unserer Inszenierung setzenwir wieder einmal Maßstäbe. Wir sind ganz nah am Fan. Denn das Kundenverständnissteht bei uns an erster Stelle. Deshalb ist Authentizität in der Markenführungzentral für uns."Die Kampagne startete am 14. November und wird in Deutschland und Österreichausgespielt. Der 30-sekündige TV-Spot ist unter anderem auf den Sendern Sky,Eurosport, DAZN, RTL, SPORT1, ProSieben, ProSiebenMaxx, puls4, ORF, Magenta TVzu sehen.Online und mobile werden die neuen "Hassliebe"-Motive unter anderem bei Bild.de,Spiegel.de, kicker.de und SPORT1.de sowie umfassend im Social-Media-Bereichgeschaltet. bwin setzt auch Out-of-Home ein. Mit einer regionalisiertenAussteuerung ist bwin Vorreiter beim Einsatz dieses Werbemediums: In Deutschlandwirbt bwin bei Derbys in der Heim- und Gaststadt, ergänzt durchHighlight-Spiele.Radio und Print in reichweitenstarken Medien sind im Mediamix ebenfallsenthalten. Darüber hinaus kommt Online Audio zum Einsatz. Auf bwin.com wird dieKampagne zusätzlich verlängert.Das Kreativkonzept wurde erneut von Kolle Rebbe entwickelt. Die Mediaplanungerfolgte inhouse mit Unterstützung von mediaplan, München, und UM PanMedia,Österreich (TV und Out-of-Home).Hier der Link zum Spot: https://www.bwin.com/HassLiebeAktuelles zu bwin auf facebook: https://www.facebook.com/bwinSportwetten/ undauf twitter: @bwin_deÜber bwinbwin ist die führende Sportwettenmarke von GVC Holdings PLC, einem globalagierenden, börsengelisteten Gaming Unternehmen. Die Aktien von GVC Holdings PLC(LSE: GVC) notierten von 2004 bis zum 1. Februar 2016 am Alternative InvestmentMarket der Londoner Börse (AIM). Am 1. Februar 2016 hat GVC die bwin.partydigital entertainment plc. übernommen und ist seit Februar 2016 am Main Marketder Londoner Wertpapierbörse gelistet. Mit 28. März 2018 hat GVC die LadbrokesCoral PLC Gruppe übernommen und ist damit eines der größten börsennotiertenGaming-Unternehmen weltweit.Das Unternehmen ist ein führender E-Gaming Anbieter sowohl im B2C als auch imB2B Markt. GVC bietet die vier Haupt-Produktbereiche Sportwetten, Poker, Casinound Bingo an und hält hier jeweils führende Marktpositionen, unter anderem mitetwa 4 Milliarden Euro Sportwettenumsatz pro Jahr. Ihre wichtigsten Marken nebenbwin sind Sportingbet, partypoker, partycasino und Foxy Bingo. Die Gruppe hatihren Hauptsitz auf der Isle of Man und ist mit über 28.000 Angestellten undMitarbeitern sowie 18 Büros in über 30 Märkten vertreten. GVC hält Lizenzen inüber 20 Ländern, u.a. in Australien, Belgien, Frankreich, Irland, Italien,Spanien, Malta, Dänemark, Großbritannien, Rumänien, Bulgarien, Südafrika und denUSA.Als börsennotiertes Unternehmen ist GVC Mitglied des FTSE 100 Index, in demUnternehmen vertreten sind, die weltweit anerkannte Standards im BereichCorporate Responsibility erfüllen. 2018 wurde GVC in die FTSE4Good Index Seriesaufgenommen, die entwickelt wurde, um die Leistung von Unternehmen zu messen,die über starke Environmental, Social and Governance (ESG) Praktiken verfügen.Weitere Informationen zu GVC finden Sie auf www.gvc-plc.com.Pressekontakt:Hartmut Schultz Kommunikation GmbHP: +49(0)89 99 24 96 20E: schultz@schultz-kommunikation.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105672/4450662OTS: bwinOriginal-Content von: bwin, übermittelt durch news aktuell