"Du ahnst es nicht!": Thomas Anders präsentiert neue Daytime-Show im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Wer möchte nicht gerne wissen, wer die eigenen Vorfahren sind?Unter dem Titel "Du ahnst es nicht!" entsteht seit Anfang Juni 2018in Berlin für das ZDF eine neue Show, in der sich alles umAhnengeschichten dreht. Mit "Du ahnst es nicht!" präsentiert ThomasAnders erstmals eine eigene Sendung im ZDF.Er und seine Ahnenforscher nehmen ihre Gäste mit auf eine Reise indie Vergangenheit - zu den Wurzeln ihrer Stammbäume. Sie erfahrenmehr darüber, woher sie stammen, ob ihre Vorfahren großePersönlichkeiten der Geschichte waren und was sie durchlebt haben:von Hexenverbrennungen, Auswanderungen, Kriegen bis zu Liebschaften.Namensforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph erläutert zudem den Gästen,welche Bedeutung ihre Familiennamen haben und warum sie so heißen,wie sie heißen.Eine Pilot-Folge von "Du ahnst es nicht!" wurde bereits im Herbst2017 mit Thomas Anders aufgezeichnet. Geplant sind zunächst fünfFolgen. Die Ausstrahlung ist im Herbst 2018 am Sonntagmittagvorgesehen. Produzent ist ZDF Digital, die Redaktion im ZDF habenStefan Bayerl und Henning Brekenkamp.