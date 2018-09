"Du Eierfeile!" - Bülent Ceylan muss die Gemüter auf dem "Gipfel des Grauens" bei "Game of Games" am Freitag in SAT.1 beruhigen (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Papa" Bülent muss eingreifen! In den Spielen von "Game of Games"werden Beziehungen auf die Probe gestellt - dabei kann der Ton schoneinmal etwas rauer werden. Wie bei dem Geschwisterpaar Steven (38)und Dustyn (31) aus Gelsenkirchen am Freitag, 28. September, um 20:15Uhr in SAT.1. Auf dem "Gipfel des Grauens", einer glitschigenKletterpartie, beschimpfen die beiden sich als "Pfeife" und"Eierfeile", bis "Papa" Bülent Ceylan vermittelnd eingreift: "Jungs,man verträgt sich. Die Mama will doch stolz auf euch sein. Geht einbisschen lieber miteinander um!" Ob sich die Brüder die Ermahnung desGastgebers zu Herzen nehmen? Und geht in der dritten Ausgabe derneuen Comedy-Game-Show ein Kandidat "Ab durch die Decke" und gewinntzum ersten Mal die Höchstsumme von 50.000 Euro?Die "Genial daneben"-Fragen (21:45 Uhr) beantworten in dieserWoche Hella von Sinnen und Wigald Boning zusammen mit Eckart vonHirschhausen, Kaya Yanar und Panagiota Petridou.Tod beim Erotik-Shooting? In "Mord mit Ansage" (22:45 Uhr) heißtes für Horst Lichter, Oliver Pocher, Lisa Feller, Birthe Wolter,Chris Tall und Sasha Korf improvisieren.Mike Krüger, Matze Knop und Kalle Pohl erzählen sich mit GastgeberHugo Egon Balder in "Richtig witzig" (23:45 Uhr) Witze - wer hat denbesten?Der SAT.1-Fun-Freitag mit "Game of Games" (20:15 Uhr), "Genialdaneben" (21:45 Uhr), "Mord mit Ansage" (22:45 Uhr) und "Richtigwitzig" (23:45 Uhr)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra Dandl, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -1169, -1188Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell