DuMont übernimmt die DTAD Deutscher Auftragsdienst AG

Berlin (ots) - Die DuMont Business Information hat den führendenAuftragsinformationsdienst, die DTAD Deutscher Auftragsdienst AG(DTAD), zu 100% übernommen. Das Berliner Unternehmen ist einführender Dienst für öffentliche und gewerbliche Auftragsdaten inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Im Rahmen ihrerDigitalisierungsstrategie schafft die DuMont Business Information mitdiesem Schritt ein neues Angebot im Bereich öffentlicher und privaterAuftragsinformationen für Entscheider aus Wirtschaft und deröffentlichen Hand. Die DTAD veröffentlicht jährlich über 600.000Ausschreibungen und Bauprojekte und betreibt Deutschlands größteDatenbank für Firmen und Vergabestellen."Die DTAD hat sich zu einem führenden Auftragsinformationsdienstin Deutschland entwickelt. Ich freue mich, dass wir ein dynamischesund kundenorientiertes' neues Familienmitglied mit einem erfahrenenManagement gewinnen", so Jörg Mertens, Geschäftsführer der DuMontBusiness Information. Mit dem Zukauf werde das Geschäft im BereichVergabe, Bauwirtschaft und Unternehmensdaten mit dem Ziel gestärkt,zu einem führenden integrierten Anbieter für öffentliche und privateVergabelösungen sowie Immobilieninformationen zu werden."DuMont ist ein idealer Partner, um zusammen die kommendeWachstumsphase zu bestreiten. Angesichts unserer gemeinsamenExpertise bei öffentlichen und digitalen Ausschreibungsverfahren undden gemeinsamen Zielgruppen sind wir überzeugt, unsere Position inbestehenden Märkten weiter ausbauen und neue Wachstumsfelder erobernzu können", sagt Gründer Höddi Tryggvason.Die DTAD mit ihren rund 100 Mitarbeitern am Standort Berlin wirdvon dem Management-Team unter Vorsitz des Gründers und bisherigenEigentümers, Höddi Tryggvason, sowie Dr. Alexander Seyferth, TorstenDaus und Rico Wendt weitergeführt.Zum DTADDie DTAD Deutscher Auftragsdienst AG (DTAD) betreibt den führendenDienst für öffentliche und gewerbliche Auftragsinformationen inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 18 Jahren ist die DTADExperte bei der Recherche von Auftragsinformationen und stellt Kundendie umfassendste Datenbank mit mehr als 200.000 Firmen undVergabestellen für detaillierte Analysen und Marktbeobachtungen zurVerfügung.Zu DuMontZu DuMont gehören die drei Geschäftsfelder Regionalmedien,Business Information und Marketing Technology sowie der DuMontBuchverlag. Neben den sieben Zeitungstiteln in den MetropolregionenBerlin, Hamburg und Köln sowie in Sachsen-Anhalt zählen lokaleAnzeigenblätter wie Radio- und TV-Medien zum Portfolio derRegionalmedien. Im Geschäftsfeld Marketing Technology investiertDuMont in technologisch führende Unternehmen wie Facelift, Upljft undcenshare. Zum Geschäftsfeld Business Information gehören neben demDatengeschäft auch die Fachmedien des Bundesanzeiger Verlags. Miteiner multimedialen Produktpalette werden Fachwissen und Lösungen fürSpezialisten, u.a. in den Bereichen Vergabe, Außenwirtschaft undImmobilien, geboten, die das Angebot der DTAD sehr gut ergänzen.