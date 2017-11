DtGV kürt CHECK24.de zum besten Vergleichsportal für Strom- und Gastarife

München (ots) -- Energievergleich von CHECK24.de als Testsieger mit Note 1,4"sehr gut" ausgezeichnet- Experten heben Nutzerfreundlichkeit und Transparenz desCHECK24-Vergleichs hervorCHECK24.de ist das beste Energievergleichsportal. Das ist dasErgebnis einer Studie der Deutschen Gesellschaft fürVerbraucherstudien mbH (DtGV). Das Münchner Vergleichsportalplatziert sich als Gesamtsieger mit der Note 1,4 ("sehr gut") voranderen Portalen wie Verivox, TopTarif und Stromtipp.*Die DtGV untersuchte sieben Energievergleichsportale anhand dervier Teilkategorien Kundendienst (20 Prozent), Nutzerfreundlichkeit(20 Prozent), Transparenz (30 Prozent) und Preise (30 Prozent).CHECK24.de siegt in den Teilkategorien Nutzerfreundlichkeit undTransparenzNeben dem Gesamtsieg überzeugt CHECK24.de vor allem mit einerübersichtlichen Gestaltung der Vergleichsseite und leichtauffindbaren Informationen zum Tarifwechsel. Außerdem loben dieDtGV-Experten die vielfältigen Filtermöglichkeiten sowie praktischenZusatzfunktionen und kommen zu dem Schluss: "Die größteNutzerfreundlichkeit im Test zeigte CHECK24.de."Auch in Sachen Transparenz erreicht CHECK24.de mit der Note 1,3ein "sehr gutes" Ergebnis. Tarifleistungen und wichtige Details wieGrund- und Arbeitspreise, Preisgarantien, Vertragslaufzeiten undKündigungsfristen werden ausführlich dargestellt.*Quelle: Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH,Energievergleichsportale im Test,http://www.dtgv.de/tests/energievergleichsportale-im-test/ [abgerufenam 23.11.2017]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell