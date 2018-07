DtGV: CHECK24 ist bestes Mietwagenportal 2018

München (ots) - CHECK24 ist das beste "Mietwagenportal 2018". Dasermittelte die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH(DtGV) in einer aktuellen Untersuchung von zwölfBuchungsplattformen.*) Im Gesamtranking belegt das MünchenerVergleichsportal mit der Bewertung "sehr gut" (1,2) den ersten Rangund verwies andere Anbieter wie Billiger-Mietwagen.de, MietwagenCheckoder Mietwagen24 auf die Plätze.Die Tester untersuchten die bewerteten Mietwagenportale anhand vonvier Kriterien. CHECK24 konnte die drei Teilkategorien "Preise","Suche & Komfort" und "Transparenz" für sich entscheiden. In dervierten Kategorie "Kundendienst" teilt sich das MünchenerVergleichsportal den ersten Platz mit Mietwagen24. In der Wertung"Transparenz" erfüllt CHECK24 die Erwartungen der Tester zu hundertProzent.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenloseStornierung bis 24 Stunden vor AbholungVerbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben,erhalten bei über 70 Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest(Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit derGesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern -dadurch sinken die Preise. So sparten Verbraucher innerhalb einesJahres über 800 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie vonWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)*)Quelle: https://www.dtgv.de/tests/mietwagenportale-2018/**)Quelle: WIK-Consulthttp://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdfÜber die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell