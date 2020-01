Wien (ots) - Dschungelcamp: Das sind die Favoriten der Buchmacher- Wettbasis analysiert die Wettquoten für den Gewinn desDschungelcamps- Raúl Richter ist der Favorit auf den Titel- Ex-Verkehrsminister Günther Krause mit den höchsten QuotenAuch in diesem Jahr ziehen wieder 12 wagemutige Promis in das Dschungelcamp ein.Welchem prominenten Teilnehmer die Buchmacher die größten Chancen auf den Gewinnder Dschungelkrone prognostizieren, hat die Informationsplattform Wettbasis(www.wettbasis.com) nun ermittelt.Diese Promis haben die besten Aussichten auf den SiegDem ehemaligen GZSZ-Schauspieler Raúl Richter werden die höchsten Chancen aufden Gewinn des Dschungelcamps prophezeit. Mit einer Quote von 4,5 sehen dieBuchmacher seinen Triumph am wahrscheinlichsten und zahlen in diesem Fall daswenigste Geld aus. Den zweiten Platz teilen sich Elena Miras und Prince Damien.Die Erfolgsaussichten des Reality-TV-Sternchens sowie des einstigenDSDS-Gewinners werden von den Wettanbietern mit einer Quote von 5 bewertet.Es folgen Marco Cerullo und Markus Reinecke mit einer Quote von 8 . Somit werdendem Bachelor-in-Paradise-Teilnehmer und dem Superhändler ebenfallsvergleichsweise gute Perspektiven auf die Dschungelkrone eingeräumt. AuchAntonia Komljen rechnen die Buchmacher einige Chancen auf den Gewinn desDschungelthrons zu. Ihre Quote liegt bei 11.Diesen Stars trauen die Buchmacher nur wenig zuVon allen 12 Teilnehmern des diesjährigen Dschungelcamps ist die Quote vonGünther Krause am schlechtesten bewertet: 26 beträgt diese. Damit landet derehemalige Verkehrsminister mit der niedrigsten Gewinnwahrscheinlichkeit auf demletzten Platz des Rankings. Ähnlich geringe Chancen sehen die Wettanbieter fürSven Ottke. Der ehemalige Box-Weltmeister hat mit 21 die zweithöchste Quote.Sonja Kirchberger und Claudia Norberg teilen sich den drittletzten Platz desRankings. Die Quote der beiden liegt jeweils bei 17, was der dritthöchste Wertder Analyse ist. Demnach wird den beiden Frauen, die als Schauspielerin bzw.Ex-Frau von Michael Wendler bekannt wurden, kein langer Aufenthalt imaustralischen Dschungel prophezeit. Knapp davor platzieren sich Dani Büchner undAnastasiya Avilova, deren Gewinnquote bei 15 liegt.Duell Mann gegen FrauBeim Dschungelcamp kämpfen die Promis nicht nur Einzeln, sondern auch oft dieGeschlechter gegeneinander. In diesem Jahr prognostizieren die Wettanbieter denGewinn eines Mannes. Deren Quote liegt bei 1,45, die der Frauen ist mit 2,55deutlich höher und demnach weniger wahrscheinlich. Rein statistisch müssen dieMänner in diesem Jahr die Dschungelkrone erobern: Bisher haben insgesamt sechsMänner und sieben Frauen die Show gewonnen.Die Quoten finden Sie unter folgendem Link: http://ots.de/SyvrLrÜber WettbasisWettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform fürSportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierteAnalysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, umSportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. DasUnternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet.Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten inder iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 420Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.Pressekontakt:Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | 030.403647.613Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133030/4487290OTS: WettbasisOriginal-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell