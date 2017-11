"Dschungelcamp"-Star Micaela Schäfer (34) über ihr Treffen mit US-Star Steven Seagal (65): "Er hat mich angefasst!" (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Vorwürfe nehmen einfach kein Ende. Kurz nach demMissbrauchs-Skandal in Amerika rund um Harvey Weinstein beichtet nunauch Model Micaela Schäfer exklusiv in InTouch (EVT 23.11.), dass sieim Rahmen einer Veranstaltung den US-Action-Helden Steven Seagal unddessen aufdringliche Art kennenlernte."Als ich neben ihm saß, hat er 'ganz unauffällig' seine Hand aufmein Knie gelegt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, und warvöllig starr. So hilflos habe ich mich noch nie gefühlt", berichtetder "Dschungelcamp"-Star. Die Aufforderung, mit auf sein Zimmer zukommen, hat Micaela dann sofort entschieden abgelehnt."Jetzt, wo all diese Vorwürfe kommen, weiß man: Das war keinEinzelfall - und nicht alle Frauen konnten sich dem entziehen.Furchtbar!"Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 48/2017, EVT 23.11.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon:040/3019-4107.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell