Dschungelcamp: Sonja Zietlow startet große Charity-Aktion / Mit der Versteigerung ihrer Outfits hilft die Moderatorin Koalas in Australien

Baden-Baden (ots) - Pünktlich zum Start von "Ich bin ein Star - holt mich hierraus!" hat Moderatorin Sonja Zietlow wieder gute Nachrichten für ihre Fans: Sieversteigert erneut ihre im Dschungelcamp getragenen Outfits und Accessoires fürden guten Zweck. Unter www.unitedcharity.de, Europas größtemCharity-Auktionsportal, kommen ihre Blusen, Gürtel, Schmuckstücke und mehr unterden virtuellen Hammer. Bereits seit 2012 bietet Sonja Zietlow ihren Fansgemeinsam mit United Charity die Möglichkeit, ganz persönliche Dinge von ihr zuersteigern und damit gleichzeitig eine gute Sache zu unterstützen: Alle Erlösekommen in diesem Jahr ohne Abzug dem Koala Hospital in Port Macquarie, eineraustralischen Non-Profit-Organisation, zugute. Das Krankenhaus behandelt aktuellinsbesondere Koalas, die durch die verheerenden Brände verletzt wurden.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweisenicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht esMenschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charitygemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Lebengerufen und erzielte seither mehr als 9,1 Millionen Euro. Die Auktionserlösefließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.