Dschungelcamp-Prognose: Evelyn Burdecki sieht Kirchberger, Krause und Ottke vorn (FOTO)

Hamburg (ots) - Im vorigen Jahr hat sie die RTL-Sendung "Ich bin ein Star - holtmich hier raus" gewonnen, jetzt sagt Dschungel-Queen Evelyn Burdecki in GALA(Heft 3/2020, ab morgen im Handel), welche Kandidaten ihrer Meinung nach 2020die besten Chancen haben. Ganz weit vorn: Sonja Kirchberger, 55. Burdecki:"Tolle Schauspielerin, bildhübsche Frau. Sie wird bestimmt die Monica Belluccides Camps." Auch CDU-Mann und Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause, 66,traut sie viel zu: "Angela Merkel ruft für ihn an. Der kommt weit!" Und überEx-Box-Weltmeister Sven Ottke, 52, denkt sie: "Sympathisch und ein echter Boxer.Der schlägt sich gut im Camp - also mit Worten."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.