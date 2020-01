Dschungelcamp: Anastasiya Avilova und Raúl Richter zum erotischen Königspaar gewähl

Leipzig/Hof (ots) - Ich bin sexy, lasst mich drin - Raúl Richter und AnastasiyaAvilova zum erotischen Dschungelcamp-Königspaar gewähltAktuell läuft auf RTL die 14. Auflage von "Ich bin ein Star - Holt mich hierraus!" Das diesjährige Kandidatenfeld besteht vornehmlich aus jungen attraktivenReality-TV-Sternchen. Lediglich Sonja Kirchberger und Sven Ottke fallen in dieKategorie "etablierte Prominente". Doch können sie sich auch in Sachenerotischer Ausstrahlung gegenüber den jungen Wilden behaupten? DieErotik-Community JOYclub wollte es genau wissen und ließ 2.000 ihrer Mitgliederabstimmen: Welcher der Dschungelbewohner hat den größten Sexappeal?Anastasiya Avilova und Raúl Richter sind das erotische Dschungelcamp-KönigspaarGanze 33,4 % der befragten Männer sind der Meinung, dass Anastasiya Avilova,bekannt aus "Temptation Island", den größten Sexappeal aller Kandidaten hat. Mit18,6 % erklimmt Schauspieler Raúl Richter hingegen bei den Frauen denDschungelthron. Abgeschlagen auf dem letzten Platz landet bei beidenGeschlechtern Markus Reinecke, ​bekannt aus: "Die Superhändler - 4 Räume,1 Deal".Evelyn Burdecki und Marc Terenzi sind die heißesten Dschungelkönig*innen allerStaffelnAuch nach der erotischen Anziehungskraft aller bisherigen Dschungelkönig*innenwurde gefragt. Bei den männlichen Umfrageteilnehmern belegt mit 25,7 %Influencerin Evelyn Burdecki, die Siegerin der letztjährige Staffel, den 1.Platz, gefolgt von Melanie Müller (18,8 %) und Désirée Nick (14,8 %). Bei denweiblichen Befragten sticht Musiker Marc Terenzi mit 24,6 % das restliche Feldaus. Auf den Plätzen folgen Evelyn Burdecki (14 %) und Désirée Nick (10,2 %).Dschungelcamp 2021: Frauen wünschen sich Elyas M'Barek, Männer wollen HeleneFischer sehenSobald die diesjährige Staffel abgedreht ist, macht sich RTL daran, möglichstprominente Kandidaten für 2021 zu finden. Der JOYclub will hier bei derEntscheidungsfindung helfen und fragte seine Mitglieder vorab schon mal, welcheProminenten aufgrund ihrer erotischen Ausstrahlung ins kommende Dschungelcampeinziehen sollen.Die Frauen wünschen sich vor allem den "Fack ju Göhte"-Star Elyas M'Barek (35,5%) unter der Dschungeldusche. Weiterhin gern im Camp sehen möchten sie LenaMeyer-Landrut (19,6 %) und Helene Fischer (10,2 %). Die Männer würden vor allembei Helene Fischer (25,5 %), Sophia Thomalla (15,7 %) und Lena Meyer-Landrut(14,6 %) auch im kommenden Jahr wieder einschalten."Lieber Doktorspiele mit Dr. Bob oder verbale Erniedrigung durch SonjaZietlow?", wollte der JOYclub zu guter Letzt von seinen Mitglieder wissen.Während sich 63,1 % der Frauen klar für die Doktorspiele entscheiden, möchtensich 62,7 % der Männer lieber von Sonja Zietlow beleidigen lassen.Pressekontakt:MANUEL BINTERNAGELPressesprecherpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106057/4494332OTS: JOYclubOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell