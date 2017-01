Dschungelcamp 2017 - Teilnehmer sind überraschend kreditwürdig: Anleger vertrauen Hanka Rackwitz am meisten, Gina-Lisa Lohfink am wenigsten

Berlin (ots) -- Umfrage zeigt: 92 Prozent der Befragten würden den KandidatenGeld leihen- Gina-Lisa Lohfink: am wenigsten kreditwürdig, aber klareFavoritin für den Dschungel-Thron- Jeder Dritte würde für über 200.000 Euro selbst in dasDschungelcamp gehenEs ist kein Geheimnis: Die meisten Kandidaten des TV-Formats "Ichbin ein Star - Holt mich hier raus" zieht es aus finanziellen Gründenin das Dschungelcamp. Umso überraschender ist, dass 92 Prozent derdeutschen Zuschauer bereit sind, den Dschungelcamp-Teilnehmern Geldzu leihen. Das ergab eine Umfrage des Kreditvergleichsportals smava(https://www.smava.de/) unter 1.107 Befragten. Am kreditwürdigstenist demnach die Immobilienmaklerin Hanka Rackwitz. Nur 6,81 Prozentder Anleger würden ihr kein Geld leihen. Als besonders kreditwürdiggelten zudem die Schauspielerin Nicole Mieth (92,90%), Florian Wess(92,77%) und der Komiker Markus Majowski (92,70%). DieEx-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink und das Männermodel Alexander"Honey" Keen werden als am kreditunwürdigsten eingeschätzt. 12,90Prozent würden ihr und 10,47 Prozent ihm auf keinen Fall Geld leihen."Welchem der folgenden Dschungelcamp-Teilnehmer würden Sie Geldleihen / auf keinen Fall Geld leihen?"Würde ich Geld leihen Würde ich auf keinen FallGeld leihenHanka Rackwitz 93,19% 6,81%Nicole Mieth 92,90% 7,10%Florian Wess 92,77% 7,23%Markus Majowski 92,70% 7,30%Marc Terenzi 92,37% 7,63%Thomas "Icke" Häßler 92,17% 7,83%Jens Büchner 92,01% 7,99%Fräulein Menke 91,96% 8,04%Kader Loth 91,94% 8,06%Sarah Joelle Jahnel 91,36% 8,64%Alexander "Honey" Keen 89,53% 10,47%Gina-Lisa Lohfink 87,10% 12,90%Gina-Lisa Lohfink wird entweder Dschungel-Königin oder wird alserste aus dem Camp gewähltAn Gina-Lisa Lohfink scheiden sich die Geister der Befragten:20,05 Prozent sind davon überzeugt, dass sie 2017 Dschungel-Königinwird. Zugleich gehen aber 15,38 Prozent davon aus, dass sie als erstevon den Zuschauern aus dem Camp gewählt wird. Für dasskandalumwitterte TV-Sternchen bedeutet das wohl erhöhteAufmerksamkeit in den ersten Stunden der Sendung. Gleiches gilt fürAlexander "Honey" Keen. Für 10,62 Prozent der Befragten ist er derklare Favorit für die Dschungelcamp-Krone, 11,68 Prozentprognostizieren ihm aber gleichzeitig den schnellsten Ausstieg ausder Show. Die lachende Dritte könnte Sarah Joelle Jahnel sein. 11,86Prozent trauen ihr den Sieg zu. Die geringsten Chancen hat laut denBefragten dagegen Kader Loth (3,80%).Der Spaß andere leiden zu sehen, treibt Deutschland vor denFernseherJeder zweite Befragte (48,94%) schaut nach eigenen Angaben jedesJahr das Dschungelcamp - weitere 28,86 Prozent verfolgen dieEkelprüfungen der C- und Z-Promis gelegentlich. 16,76 Prozent derBefragten schauen das Dschungelcamp, weil sie so anderen beim Leidenzugucken können. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwichsind aber ein ebenso wichtiger Grund, die Sendung zu schauen - 16,65Prozent halten sie für sehr lustig. Die Prominenten mal von eineranderen Seite zu sehen, treibt 16,02 Prozent vor den Fernseher. Für11,15 Prozent ist das Dschungelcamp einfach wie ein Autounfall -nicht schön anzusehen, aber man kann auch nur schwer wegschauen.Mehrheit würde selbst ins Dschungelcamp gehenÜberraschend viele der Befragten (73,01%) wären aber auch bereitden Platz vor dem Fernseher mit dem im Camp zu tauschen -vorausgesetzt die Gage stimmt. Auf die Frage, für welchen Betrag dieBefragten ins Dschungelcamp einziehen würden, antwortet jeder Dritte(33,52%) "über 200.000 Euro". Damit liegt ihre Vorstellung über derGage von Brigitte Nielsen, der Top-Dschungelcamp-Verdienerin 2016(200.000 EUR). Jeder Vierte (26,99%) würde "für kein Geld der Welt"ins Dschungelcamp gehen.Über die UmfrageIm Zeitraum vom 5. bis 10. Januar 2017 wurden 1.107 Personen übersmava.de befragt.Weiterführende Informationen & Materialien- Umfrageergebnisse im Detail und grafische Aufbereitung:http://ots.de/add7X- Pressemitteilung im Original:http://ots.de/gsvUXPressekontakt:markengold PR GmbHKatarzyna Rezza VegaMünzstr. 1810178 BerlinTel.: +49 (30) 21915960smava.de@markengold.dehttp://www.markengold.deOriginal-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell