Drum prüfe, wer sich ewig bindet - finanzielle Vorteile der Hochzeit / Die Experten der DVAG erklären, wie sich Eheleute bei Steuern und Versicherungen besserstellen können und geben Tipps. (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Hochzeit des befreundeten Paares ist gerade vorüber, schonliegt die nächste Einladung im Briefkasten. Seit der Jahrtausendwendegeht der Trend wieder verstärkt in Richtung Eheschließungen. LautAngaben des Statistischen Bundesamtes haben im vergangenen Jahr407.000 Paare in Deutschland geheiratet. Doch viele Paare sindunsicher, ob sie sich eine Hochzeit überhaupt leisten können. Dennvom Brautkleid übers Catering bis hin zur Location - der schönste Tagim Leben kann ganz schön teuer werden. Es gibt aber auch ein starkesfinanzielles Argument für die Hochzeit: Langfristig gesehen könnenEheleute durchaus eine Menge Geld sparen. Die Experten der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG) erklären, wie und wo Verheiratete beiSteuern und Versicherungen sparen können und was sie in SachenFinanzen noch beachten sollten.Steuervorteile durch EhegattensplittingGerade bei der Steuer können sich Ehepaare Vorteile sichern. DasZauberwort heißt Ehegattensplitting: Die Partner machen einegemeinsame Steuererklärung und werden dabei wie eine Personbehandelt. Zur Berechnung der Steuer wird beim Ehegattensplitting dieGesamtsumme beider Gehälter zunächst halbiert. Für diese Hälfte wirddann die Einkommensteuer berechnet, welche im letzten Schrittverdoppelt wird - fertig ist die letztliche Einkommenssteuer für dasEhepaar. Und durch die Wahl der richtigen Steuerklasse kann derbesserverdienende Ehegatte schon beim Abzug der Lohnsteuer vomEhegattensplitting und dem niedrigeren Steuersatz des anderenEhegatten profitieren. "Bei einem großen Gehaltsunterschied kann esdaher sinnvoll sein, einen Steuerklassenwechsel zu beantragen",empfehlen die Finanzexperten der DVAG.Doppelt hält besser: private Altersvorsorge"Bei der Ehe sollten unbedingt beide Partner an die Altersvorsorgedenken", raten die Vermögensberater. "Insbesondere die Person mit demgeringeren Einkommen sollte sich nicht auf die Rente des Ehepartnersverlassen", so die DVAG-Experten weiter. Deshalb kann sich für beideEhepartner eine eigene private Rentenversicherung lohnen. Wer etwaeine Riester-Rente abgeschlossen hat, kann beim Tod des Ehepartnersdas darin angesparte Vermögen erben - zusätzlich zum Anspruch aufeine Witwen- oder Witwerrente. Übrigens: Die gesetzliche Rente selbstist nicht auf den Partner übertragbar, jedoch kann dieser unterbestimmten Voraussetzungen mitversichert werden.Versicherungen: aus zwei mach einsEin weiterer Vorteil, wenn man verheiratet ist, liegt ingünstigeren Versicherungen. Zwei separate Haftpflicht- oderHausratsversicherungen können zusammengelegt werden - letztere unterder Bedingung, dass beide Partner dann auch zusammenziehen. So kannschon mal ordentlich gespart werden. Bei der Familienhaftpflicht sindauch leibliche Kinder, Stiefkinder, Adoptiv- und Pflegekindermitversichert - vorausgesetzt das Kind ist minderjährig, geht keinemBeruf nach und lebt im gemeinsamen Haushalt. Wer bereits getrennteHaftpflichtversicherungen besitzt, erhält nach der Hochzeit einaußerordentliches Kündigungsrecht. Auch das Zusammenlegen derRechtsschutzversicherung kann Vorteile bieten.Unveränderte VermögensverhältnisseAnders als viele denken, verändert eine Hochzeit nichts an deneigenen Vermögensverhältnissen. Jeder behält das Vermögen, das er vorder Hochzeit angespart hat. Es wird also nicht automatischzusammengelegt. Auch während der Ehe verdienen die Partner ihreigenes Geld, sie leben demnach in einer sogenanntenZugewinngemeinschaft. Die finanzielle Trennung ist gesetzlich sogeregelt, dass nur der Vermögenszuwachs, der im Lauf der Eheentstanden ist, an deren Ende einem Ausgleich unterliegt - es seidenn, die Eheleute vereinbaren beim Notar eine Gütergemeinschaft bzw.eine Gütertrennung.