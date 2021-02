Drum Income Plus REIT PLC: Das ist ein Hammer

Drum Income Plus REIT PLC notiert aktuell (Stand 16:28 Uhr) mit 30 nahezu gleich (0 Prozent).

Unser Analystenteam hat Drum Income Plus REIT PLC auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Drum Income Plus REIT PLC erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 0,44 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -60,76 Prozent im Branchenvergleich für Drum Income Plus REIT PLC bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,44 Prozent im letzten Jahr. Drum Income Plus REIT PLC lag 60,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Drum Income Plus REIT PLC in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Drum Income Plus REIT PLC wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Drum Income Plus REIT PLC schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,5 % und somit 3,02 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,48 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

