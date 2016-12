Philadelphia (ots/PRNewswire) - Mit einer durch falscheTarget-Auswahl bedingten Fehlerquote von 65% in derArzneimittelentwicklung brauchen die Forscher Business Intelligence,um ihre nächste Wahl zu unterstützen. Drug Research Advisor - TargetDruggability, das neue Tool von Clarivate Analytics für dieReaktionsfähigkeit von Zielmolekülen, stellt diese anspruchsvolleBusiness Intelligence bereit, und wurde aus diesem Grund als einervon fünf Finalisten für die Fierce Innovation Awards, Edition LifeSciences, in der Kategorie Data Analytics/Business Intelligenceausgewählt.Angesichts der zahlreichen Faktoren, die die Chancen für dieEntwicklung der nächsten First-in-Class- oderBest-in-Class-Behandlung bestimmen, sind Forscher regelmäßigherausgefordert, rasch die Gesamtlandschaft der möglichenAngriffspunkte im Umfeld einer Indikation oder eines Pfads zubewerten. Target Druggability, das neue Werkzeug für dieReaktionsfähigkeit von Zielmolekülen, liefert schnell potentielleTargets für die jeweilige Erkrankung. Dies vermittelt ein Verständnisdafür, welche Angriffspunkte mit einer bestimmten Krankheitassoziiert sind, ob Medikamente assoziiert sind, und wenn ja, inwelchem Entwicklungsstadium sich diese befinden, und ermöglicht denForschern, besser zu identifizieren, wo sich der Wissenschaft diebesten Möglichkeiten bieten können.Das Target Druggability-Tool nutzt mehrere Datensätze und zeigtdie Ergebnisse für jeden einzelnen Angriffspunkt an. Der Benutzererhält auf diese Weise die Erkenntnisse zu den Konditionen einesausgewählten Targets und die damit verbundenen Nachweise. DieErgebnisse werden dann mit den spezifischen Target-Konditionenverknüpft und umfassen eine Vielzahl von Informationen zu Wirkstoffen- Wirkstoffe, die gegen das Target wirken, genetische Evidenz,Biomarker und Tiermodelldaten. Das alles zusammen liefert wertvolleEinsichten, die dem Forscher ein Verständnis für das Targetvermitteln, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, diese Erkenntnisseauf den Einsatz am Menschen übertragen zu können."Als einer der fünf Finalisten unter den nahezu 200 Beiträgen fürden Fierce Award in der Data Analytics/BusinessIntelligence-Kategorie hervorzugehen, ist eine große Ehre", erklärteLeo Lafferty-Whyte, Head of Discovery & Translational ScienceProducts bei Clarivate Analytics. "Fierce ist ein etablierter Name inder Life Sciences-Industrie, und dass unser neues Produkt noch vorseiner offiziellen Markteinführung derart gewürdigt wird, bestärktunsere Überzeugung, dass es der Forschung ultimativen Nutzen bringenwird, nicht nur mit seinen intelligenten Einblicken und intelligenterAnalytik, sondern auch durch Zeitersparnis".Drug Research Advisor - Target Druggability wird voraussichtlichim Januar den ersten Anwendern im "Early Access"-Rahmen zur Verfügunggestellt, die volle Markteinführung ist für März 2017 geplant.Informationen zu FierceMarketsFierceMarkets, eine Division von Questex, LLC, ist ein führenderAnbieter von B2B-E-Medien, der Informations- undMarketingdienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation, LifeSciences, Gesundheitswesen, IT, Energie, Regierung, Finanzen undEinzelhandel durch sein Portfolio von E-Mail-Newslettern, Websites,Webinaren und Live-Veranstaltungen bereitstellt. Die breite Paletteder digitalen Publikationen von FierceMarkets erreicht jeden Werktagmehr als 2 Millionen Führungskräfte in mehr als 100 Ländern.Clarivate AnalyticsClarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellungzuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kundenin aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zuentwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaligerGeschäftsbereich Intellectual Property and Science von ThomsonReuters besitzen und betreiben wir eine Reihe von führenden, aufAbonnements aufbauenden Geschäftsbetrieben, die ihren Schwerpunkt aufwissenschaftliche und universitäre Forschung, Patentanalyse undStandards bei gesetzlichen Vorgaben, Informationsgewinnung in denBereichen Pharma und Biotech, Markenschutz, Domain-Markenschutz unddas Managen von geistigem Eigentum gelegt haben. Clarivate(TM)Analytics ist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen mit mehrals 4.000, in über 100 Ländern auf der ganzen Welt tätigenMitarbeitern. Das Unternehmen besitzt bekannte Marken, zu denen unteranderem Web of Science(TM), Cortellis(TM), Thomson Innovation(TM),Derwent World Patents Index(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor®, ThomsonIP Manager(TM) und Techstreet(TM) gehören. Weitere Informationenfinden Sie unter Clarivate.com(http://ipscience.thomsonreuters.com/).Logo -http://mma.prnewswire.com/media/413983/Clarivate_Analytics_Logo.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/451981/Clarivate_Analytics_Sunburst.jpgOriginal-Content von: Clarivate Analytics, übermittelt durch news aktuell