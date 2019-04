Druckluftspezialist Gardner Denver will Fusion mit Sparte von Ingersoll-Rand

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Unternehmen Gardner Denver Holdings will sich mit einer Sparte von Ingersoll-Rand zusammenschließen.



Bei der Transaktion entsteht der weltweit zweitgrößte Hersteller von Druckluft- und Vakuum-Lösungen. Wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten, werden die Aktionäre von Gardner Denver 49,9 Prozent und die Anteilseigner von Ingersoll-Rand die Mehrheit halten. Der Rest von Ingersoll-Rand wird damit in Zukunft vor allem noch Klimatechnik produzieren und aus der Transaktion 1,9 Milliarden Dollar in bar erhalten.

Das kombinierte Geschäft hat den Angaben zufolge einen Unternehmenswert von rund 15 Milliarden Dollar. Ingersoll-Rand ist ein irisches Unternehmen mit dem operativen Hauptsitz und Börsennotierung in den USA.

Ingersoll-Rand kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 27 Milliarden Dollar. Gardner Denver hat einen Börsenwert von 5,6 Milliarden Dollar.