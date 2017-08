Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck / Am Sonntag, 3. September 2017, um 23:40 Uhr über Arm und Reich

München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" amSonntag, 3. September 2017, um 23:40 Uhr im Ersten spricht DenisScheck mit Jürgen Neffe über Karl Marx als Philosoph des Kommunismusund mit Salman Rushdie über einen skrupellosen New Yorker Profiteurdes Kapitalismus.Salman Rushdie: Golden HouseNero Golden ist 70 Jahre alt, steinreich und verheiratet mit einerwunderschönen jungen Russin. In Salman Rushdies neuem Roman ist jedeÄhnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen und lebenden Personen"reiner Zufall". Gemeinsam mit seinen Söhnen taucht Nero Golden ausdem Nichts auf - aus einem fernen Land, ohne eine Vergangenheit,dafür aber mit einer großen Zukunft in der neuen Heimat New York. DasBaugewerbe, die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und gute Kontaktezu den "oberen Zehntausend" machen Golden zu einem der wohlhabendstenMänner der Stadt. Was Golden nicht ahnt: Er wird beobachtet. DerFilmemacher René lebt in unmittelbarer Nachbarschaft von Goldens Hausund plant, das spektakuläre Leben des Golden-Clans zu verfilmen. Ganzlangsam gerät René dabei in die Netze der Familie Golden. Mutig,amüsant und geistreich beschreibt Salman Rushdie US-amerikanischeVerhältnisse, unvorstellbar in ihrer Absurdität und Grausamkeit, undeine amerikanische Familie, die in ihrem extravaganten, groteskenAuftreten irgendwie bekannt vorkommt.Jürgen Neffe: Marx der UnvollendeteKommerzialisierung, Globalisierung, Umweltzerstörung, Finanzkriseund eine zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich: Karl Marx hatte eskommen sehen. Nun erleben seine Analysen eines entfesseltenKapitalismus eine Renaissance. "Das Sein bestimmt das Bewusstsein" -von diesem Welt- und Menschenbild geleitet, forderte Marx dieBefreiung des Menschen aus erniedrigender Knechtschaft undwirtschaftlicher Abhängigkeit. In dieser Biografie zeigt uns Neffe,wie wirklichkeitsnah Themen und Thesen des Philosophen sind, der 2018200 Jahre alt geworden wäre. Um sich Karl Marx zu näher, hat Neffeumfangreiche Quellen studiert, u.a. private und öffentlicheKorrespondenzen ausgewertet. Er erzählt von den privatenHerausforderungen eines Mannes, der Krankheiten, Ehekrisen und Armutdurchstehen muss. Und von einem aufstrebenden jungen Intellektuellen,der es gelernt hat, die Welt aus ihren Widersprüchen heraus zubegreifen, der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschenverurteilt und sich mit der Formulierung des "KommunistischenManifestes" langsam vom Denker zum Kämpfer wandelt. Neffe beschreibtKarl Marx als revolutionären Visionär des 3. Jahrtausends, der"Diagnosen gestellt hat, die noch nach so langer Zeit mit ihrerAktualität verblüffen können".Denis Scheck empfiehlt "Zwischen ihnen" von Richard Ford. Der73-jährige Ford hat diesen Roman seinen Eltern gewidmet. Obwohl beideschon lange tot sind, denkt er fast täglich an sie. Ford beschreibtdas Leben seiner Eltern und sein eigenes zwischen Vater und Mutter.Es sind eindringliche Erinnerungen, die den ganz individuellenGeschichten und Schicksalen ein persönliches Denkmal setzen. DenisScheck: "Dadurch wird Richard Fords 'Zwischen ihnen' zu viel mehr alseinem persönlichen Erinnerungsbuch, sondern tatsächlich einebegeisternde Schule der Wahrnehmung - und ein literarischer Triumphüber den Tod."Und wie immer: Der unbestechlich schonungslose Blick Denis Schecksauf die "Spiegel"-Bestsellerliste (diesmal: Belletristik).Moderation: Denis Scheck; Realisation: Andreas Ammer. Redaktion:Susanne Schettler (WDR), Christoph Bungartz (NDR), Armin Kratzert(BR) und Matthias Morgenthaler (MDR)."Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrischPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell