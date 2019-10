Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck / Am Sonntag, 3. November 2019, um 23:35 Uhr über den Kampf für Gleichberechtigung und Geschichten zum Gruseln

München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 3.November 2019, um 23:35 Uhr im Ersten spricht Denis Scheck mit der KanadierinMargaret Atwood, die weltweit als Ikone des Feminismus gilt und in diesemNovember 80 Jahre alt wird, und mit dem österreichischen Schriftsteller MichaelKöhlmeier (70). Es geht um die Gleichberechtigung, schaurig-schöne Märchen undnatürlich neue Bücher, die davon handeln.Margaret Atwood: Die Zeuginnen (Berlin Verlag)Der Kampf gegen die Unterdrückung der Frau geht weiter: Von der erschütterndenErkenntnis durch den "Report der Magd" zur aufregenden Beweisführung der"Zeuginnen" - Margaret Atwood hat nach 35 Jahren ihren Klassikerfortgeschrieben.Auch in ihrem neuen Roman ist das zentrale Thema dieGleichberechtigung von Mann und Frau. Mit den "Zeuginnen" knüpft die politischeAktivistin an ihr Kultbuch aus dem Jahr 1985 und die daraus 2017 entstandeneFernsehserie "The Handmaid's Tale" an.Michael Köhlmeier: Die Märchen (Carl Hanser Verlag)Von Hexen und Helden, Gaunern und Gespenstern - Michael Köhlmeier erzählt inseinem opulenten Märchenbuch schaurig-schöne Geschichten von Tieren undMenschen, die uns sehr lebendig und manchmal auch bekannt vorkommen. Es ist einwahres Mammutwerk geworden: 151 Märchen auf 800 Seiten, die uns zum lustvollenGruseln einladen. Seitdem ihm die Großmutter Grimms Märchen nacherzählt hatte,ist Köhlmeier besessen von diesen, der Traumwelt entsprungenen Geschichten mitihren vielen tragisch-lustigen Helden. Jetzt hat er viele von ihnen neu erzähltoder ganz neu erfunden, Märchen als Spiegelbilder unserer Zeit, in derunglaubliche, bisweilen verrückte Dinge geschehen.Zudem empfiehlt Denis Scheck "Hans-Magnus Enzensberger: Eine Experten-Revue in89 Nummern" aus dem Suhrkamp Verlag. Wie Enzensberger tickt, macht auch diese"Expertenrevue" deutlich. Man erfährt aus diesem Buch, dass der Verzehr von Käse"seit dem 6. Jahrtausend vor Christus archäologisch belegt" ist und worin dieVerwandtschaft von Hochstaplern und Schriftstellern besteht.Und wie immer in "Druckfrisch": Der lustvoll pointierte Kommentar zur"Spiegel"-Bestsellerliste (diesmal: Belletristik), musikalisch eingeläutet vonder "Druckfrisch-Bänd".Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion: Susanne Schettler(WDR), Christoph Bungartz (NDR), Armin Kratzert (BR) und Katrin Schumacher(MDR)."Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrischPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell