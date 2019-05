Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck / Am Sonntag, 2. Juni 2019, um 23:35 Uhr über verlorene Freiheiten und Amerikas Doppelmoral

München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" amSonntag, 2. Juni 2019, um 23:35 Uhr im Ersten spricht Denis Scheckmit der britischen Schriftstellerin Zadie Smith über gute Kunst undschlechte Politik sowie mit der im US-Bundesstaat Virginiaaufgewachsenen, heute bei Berlin lebenden Autorin Nell Zink überAmerikas Doppelmoral. Der ARD-Literaturkritiker empfiehlt zudem JohanHarstads Roman "Max, Mischa & die Tet-Offensive".Zadie Smith: FreiheitenDie 1990er Jahre waren im Rückblick ein Paradies der Freiheiten,schreibt Zadie Smith in ihren Essays und fragt, was davon nochgeblieben ist. Ihr neues Buch versammelt Gedanken und Aufzeichnungenüber den Aufstieg sozialer Netzwerke, das multikulturelle London,über alte und neue Kunst, Leseerfahrungen und Begegnungen. Leicht imTon, individuell und ohne den besserwisserischen Ton desWelterklärers widmet sie sich Billie Holiday und Justin Bieber, demBrexit und dem Rassismus im Kino, den Obama-Jahren und denErinnerungen an die eigene Kindheit. Und sie schreibt von den Zäunen,die inzwischen überall unsere Welt durchziehen: Spaltung, Trennungund Abgrenzung sind die Zeichen der Zeit. Heute habe sie Verständnisdafür, sagt Zadie Smith, dass die Leichtigkeit früherer Jahrzehnteverschwunden ist. Die Menschen begehren auf gegen den Zustand derWelt.Nell Zink: VirginiaLesbische Studentin heiratet schwulen Dozenten. Nach dem zweitenKind verlässt sie ihn und besorgt sich und ihrer kleinen Tochtergegen alle Offensichtlichkeit eine Identität als "farbige"Amerikanerinnen. Im vermeintlich stockkonservativen Süden der USAwerden alle Normen unterlaufen, alle Klischees in Frage gestellt,alles Unmögliche möglich gemacht. Nell Zink hat einen wunderbarenGesellschaftsroman geschrieben, der rasant und tragikomisch vonDoppelmoral und Lebenslügen erzählt. Ein schräger Roman über die 60erund 70er Jahre - und zugleich das entspannteste Buch zu den oftverkniffenen Genderdebatten unserer Tage.Denis Scheck empfiehlt "Max, Mischa & die Tet-Offensive", einenHeimatroman zwischen Stavanger, Manhattan und Vietnam, verfasst vomnorwegischen Autor Johan Harstad. Und schließlich kommentiert DenisScheck einmal mehr pointiert die aktuelle "Spiegel"-Bestsellerliste(diesmal: Belletristik).Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion:Christoph Bungartz (NDR), Armin Kratzert (BR), Susanne Schettler(WDR) und Katrin Schumacher (MDR)."Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrischPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell