Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck Am Sonntag, 27. Mai 2018, um 23:35 Uhr mit Philip Roths letztem Interview für das deutsche Fernsehen

München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" mitDenis Scheck im Ersten: Philip Roth über sein Leben und Schreiben,Eva Meijers neuer Blick auf die Sprachen der Tiere und HansPleschinskis genialer Roman über das Genie Gerhart Hauptmann.Philip Roth - Das letzte Interview für das deutsche Fernsehen ImSommer 2011 besuchte das "Druckfrisch"-Team Philip Roth in New York -wenige Monate, bevor der Autor sich entschloss, mit dem Schreibenaufzuhören. Es wurde ein Gespräch über die großen Themen seinesLebens: Männer und Frauen, das Verhältnis zum Vater, die Kraft oderdie Ohnmacht der Literatur. Am 22. Mai 2018 ist Philip Roth -Daueranwärter auf den Nobelpreis - gestorben. Wir zeigen dasInterview erstmals in ausführlicher Länge.Eva Meijer: "Die Sprache der Tiere" Sprache ist das, was denMenschen vom Tier unterscheidet: Davon waren die Philosophenjahrhundertelang überzeugt. Inzwischen wissen wir, dass dies zu denvielen menschlichen Selbstüberschätzungen gehört. Die niederländischePhilosophin Eva Meijer beschreibt in ihrem Buch die ungeheureVielfalt und Präzision in der tierischen Kommunikation. Nicht nuruntereinander: "Wer Glück hat, trifft ein Tier, das mit einemsprechen will." Ein anderer Blick auf unsere Mitgeschöpfe - und einefaszinierende Lektüre.Hans Pleschinski: "Wiesenstein" Wie schreibt man alsSchriftsteller über einen Schriftsteller? Nach seinem großartigenThomas-Mann-Roman "Königsallee" wirft Hans Pleschinski nun seinenBlick auf einen anderen Giganten: Gerhart Hauptmann. In "Wiesenstein"erzählt er vom alten Dichterfürsten am Ende des Zweiten Weltkriegs -bedrängt von der Aussicht auf eine unsichere Zukunft, aber noch mehrvon der Frage, ob es richtig war, im Deutschland der Nazis zubleiben. Eine großartige Geschichte über Verblendung, Genie und dieLiebe zur Literatur.Denis Scheck empfiehlt Svenja Flaßpöhlers kluge Streitschrift "Diepotente Frau". Ein kritischer Zwischenruf zur #metoo-Debatte: SvenjaFlaßpöhler rät den Frauen, sich nicht auf einen Opferdiskurseinzulassen - damit würden zwar Missstände aufgedeckt, aber dieMachtverhältnisse blieben die alten. Besser sei es, sich auf dieeigenen Stärken zu besinnen.Und last not least kommentiert Denis Scheck die aktuelleSPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch.Moderation: Denis Scheck; Realisation: Andreas Ammer. Redaktion:Christoph Bungartz (NDR), Katrin Schumacher (MDR), Armin Kratzert(BR) und Susanne Schettler (WDR)."Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrisch