München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 26. Januar2020, um 23:35 Uhr im Ersten trifft Denis Scheck in Tel Aviv den israelischenAutor Dror Mishani, der für seinen Roman "Drei" international gefeiert wird. Undin München ist Scheck verabredet mit der österreichischen SchriftstellerinMonika Helfer, die mit "Die Bagage" eine außergewöhnliche Familiengeschichte zuBeginn des 20. Jahrhunderts erzählt.Monika Helfer: Die BagageIn dieser Hommage an die "Bagage" der Vorfahren und an die Kraft des familiärenZusammenhalts in Zeiten des Krieges lässt Monika Helfer die turbulenteGeschichte ihrer Großeltern noch einmal Revue passieren: Maria ist dieunbestritten schönste Frau des Dorfes, Josef ein schweigsamer, aberintelligenter und attraktiver Mann. Kaum jemand im Ort, der nicht über diebeiden spricht. Dennoch lebt das Ehepaar mit seinen vier Kindern isoliert vonder Dorfgemeinschaft etwas abseits in ärmlichen Verhältnissen. Mit dem Ausbruchdes Ersten Weltkrieges geht es für alle ums Überleben - nicht nur an der Front.Auch Maria ist ganz auf sich allein gestellt. Ihre außergewöhnliche Erscheinungsichert ihr zwar die Gunst des wohlhabenden und vermeintlich Schutz bietendenBürgermeisters, aber gleichzeitig weckt sie dessen Begehren. Und nicht nur dasseine! Zu der kriegsbedingten wirtschaftlichen Not kommen verstörendeGewissenskonflikte: Welche Bedeutung haben Treue, Freundschaft, Verrat undEigentum, wenn die Kinder hungern und alles, so wie das ganze Vaterland, auf densicheren Untergang zusteuert?Dror Mishani: DreiSie stehen in der Mitte ihres Lebens, sind aufgeklärt und unabhängig, abereinsam: drei Frauen, die auf der Suche nach Zuwendung und Nähe demselben Mannbegegnen. Nach und nach offenbart sich, wer dieser Mann wirklich ist. DrorMishani lässt mit sicherem Gespür für die kleinen Alltagsdramen, menschlichenSehnsüchte und Nöte seine Figuren in ihr Schicksal stolpern und hält dabei dieLeserschaft in ständiger Alarmbereitschaft. Die hat anfangs nur eine vageVermutung, dass irgendetwas schieflaufen könnte, ohne aber dabei an einVerbrechen zu denken. Dror Mishanis neuer Roman ist in weiten Teilen eineAnalyse der israelischen Gesellschaft und eine Beschreibung der Stadt Tel Aviv,die in einem ständigen Kriegszustand lebt und in der "eine Normalisierung undRationalisierung von Gewalt und Tod stattfindet".Denis Schecks Empfehlung ist diesmal "Hölderlins Geister" von Karl-Heinz Ott:"Hölderlin will in seiner Dichtung die verlorengegangene Einheitwiederherstellen, das Band zwischen Menschen und Göttern neu knüpfen. Mit großemEinsichtsreichtum, wortgewaltig und mit schlagendem Witz wandelt Karl-Heinz Ottauf Hölderlins Spuren".Und wie immer in "Druckfrisch": Der lustvoll-pointierte Kommentar zur"Spiegel"-Bestsellerliste (diesmal: Sachbuch), musikalisch eingeläutet von demSchriftsteller und Musiker Niklas Natt och Dag.Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion: Susanne Schettler(WDR), Christoph Bungartz (NDR), Armin Kratzert (BR) und Katrin Schumacher(MDR).