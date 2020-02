Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck / Am Sonntag, 23. Februar 2020, um 23:50 Uhr über die Suche nach Erlösung und Erkenntnisse in aller Kürze

München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 23.Februar 2020, um 23:50 Uhr im Ersten trifft Denis Scheck Bov Bjerg, geboren 1965als Rolf Böttcher, der mit seinem kürzlich verfilmten Roman "Auerhaus" berühmtwurde. Und der ARD-Buchexperte spricht mit Peter Bichsel, geboren 1935 inLuzern, der mit Kürzestgeschichten und Kolumnen bekannt wurde und den Preis derGruppe 47 erhielt.Bov Bjerg: SerpentinenBov Bjergs neuer Roman ist die poetische Analyse einer Lebenskrise. Und so wieder Berliner Soziologie-Professor seiner eigenen Geschichte nicht traut, scheintBjerg an den Gewissheiten des Erzählens zu zweifeln. Die Sache scheint erst malganz klar: Entweder er bringt sich gleich um, oder er bringt seinen Sohn um. Diebeiden sitzen im Auto, kurven durch die Schwäbische Alb - und haben sichoffenbar nichts zu sagen. Oder nichts mehr. Es ist eine verzweifelte Reise indie Vergangenheit, in die jüngere Geschichte einer Familie und auch in diejüngere Geschichte dieses Landes. Und es ist eine Suche nach Erlösung, nachBefreiung vom Schicksal der Männer in der Familie, die sich alle umgebrachthaben.Peter Bichsel: Auch der Esel hat eine Seele... und auch ein kurzer Text kann bereits viel Erkenntnis enthalten, auch Witzund Weisheit. Peter Bichsel schreibt lakonisch, nüchtern, unaufgeregt. Nicht imTon des Besserwissers, des Belehrenden, sondern aus der Haltung desBeobachtenden, des neugierig Fragenden. Ein bisschen schweizerisch ist das allesnatürlich auch. Und spielerisch, ironisch, wirklich brillant. Deshalb sindplötzlich jahrzehntealte Betrachtungen zum Zustand der Welt nicht nur aktuellund bildend, sondern auch noch unterhaltsam. Die Methode ist dabei immer diegleiche: Wenn man nur genau genug auf ein winziges Teil unseres Universumsschaut, dann erschließt sich irgendwann auch das große Ganze.Die persönliche Empfehlung von Denis Scheck ist "Murmeljagd" von Ulrich Becher.Außerdem, wie immer, Denis Schecks Kommentar zu den Büchern auf der aktuellen"Spiegel"-Bestsellerliste (diesmal: Belletristik).Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion: Armin Kratzert (BR),Christoph Bungartz (NDR), Katrin Schumacher (MDR) und Susanne Schettler (WDR)."Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrischPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4525944OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell