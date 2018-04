Druck auf Unternehmen zur Nachhaltigkeit wächst

Frankfurt (ots) - Nachhaltigkeit und die Corporate SocialResponsibility (CSR) eines Unternehmens werden zum Wettbewerbsfaktor.Konsequenz einer Nichtbeachtung von CSR-Aspekten könnenReputationsverluste oder Sanktionen der Kunden und Verbraucher sein.Daneben wird Transparenz über Nachhaltigkeit als "SustainabilityInvestment" von Unternehmen für die relevanten Stakeholder immerwichtiger. Dies belegt die Studie "Nachhaltiges Wirtschaften inDeutschland" im Rahmen einer Unternehmensumfrage von SLSplus GmbH.Das Beratungsunternehmen SLSplus befragte führende Unternehmen inDeutschland nach Unternehmenspraxis in Sachen ökologischer, sozialerund ökonomischer Nachhaltigkeit.Im Fokus standen Top-Unternehmen aus den Branchen Feinmechanik,Elektrotechnik, Maschinenbau, Automobil, Banken und Versicherungen,Energie sowie Medienwirtschaft. Fragen waren beispielsweise: Wieschätzen Unternehmen die Bedeutung von Nachhaltigkeit in derbetrieblichen Praxis ein? Welche Instrumente und Maßnahmen werdeneingesetzt? Die branchenübergreifende onlinerepräsentative Studienimmt die Transparenz zur Nachhaltigkeit und deren organisatorischeEinbindung unter die Lupe."Im Rahmen unserer Studie wird deutlich, dass der Druck aufUnternehmen zur Nachhaltigkeit weiter steigt. Für die Unternehmen istklar, dass sich Nachhaltigkeit mittlerweile neben ökologischen,sozialen und gesellschaftlichen auch auf ökonomische Dimensionenbeziehen muss", so Studienleiter Dr. Marcus Schmelzer,Geschäftsführer von SLSplus.Die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen versprichtsich durch Nachhaltigkeit Imagevorteile (77,4%) sowieWettbewerbsvorteile (70,3%). Außerdem sehen 90,1% der befragtenUnternehmen ihr Nachhaltigkeitsengagement als eine zentraleKundenforderung an."Gerade angesichts der zahlreichen aktuellen Betrugsfälle aus derUnternehmenswelt gewinnt Nachhaltigkeit und Transparenz alsvertrauensbildende Maßnahme eine enorme Bedeutung.", so Schmelzer.Wie wichtig dieser Bereich ist verdeutlicht, dass die Hälfte derbefragten Unternehmen (44,7%) plant, die Kommunikation undTransparenz zu Nachhaltigkeit weiter auszubauen.Über SLSplus: Als Kommunikations- undOrganisationsberatungsexperte versteht sich SLSplus auf komplexeBeratungsaufgaben bei Veränderungs- und Transformationsprozessen. DasCredo der 2013 gegründeten Beratung lautet, Unternehmen angesichtsdisruptiver Innovationen und fortschreitender Digitalisierung imSinne eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs zukunftsfähigaufzustellen.Pressekontakt:Christiane Leonhardtc/o SLSplus GmbHWestendstrasse 4660325 Frankfurt/MainTelefon: +49 69 35103526leonhardt@slsplus.comOriginal-Content von: SLSplus GmbH, übermittelt durch news aktuell