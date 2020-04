Druck auf Regierung in Rom wegen wenig betroffenen Regionen

ROM (dpa-AFX) - Italiens Regierungschef Giuseppe Conte gerät zunehmend unter Druck, die strengen Anti-Corona-Maßnahmen in weniger betroffenen Regionen schneller zu lockern.



Bürgermeister und Regionalpräsidenten sollten mehr "Flexibilität" bekommen - vor allem in Gegenden, wo es wenig Infektionen gebe, sagte der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Abgeordnetenhaus, Graziano Delrio, der Zeitung "La Repubblica" (Mittwoch).

Ab 4. Mai sollen die bisher sehr strikten Sperren ein wenig gelockert werden. Zum Beispiel darf man dann wieder zum Spazieren raus. Aber die meisten Geschäfte bleiben zu, freies Reisen ist weiterhin nicht erlaubt. Auch Freunde darf man weiter nicht treffen. Schulen und Kitas sind bis September zu.

Italien ist eines der am schlimmsten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Länder. Es gibt mehr als 200 000 erkannte Infektionen und mehr als 27 000 Tote. Doch der allergrößte Teil konzentriert sich auf die nördlichen Regionen Lombardei, Emilia-Romagna, Piemont, Venetien und Ligurien.

In Gegenden wie Sardinien, Kalabrien, Basilikata und Molise oder auch im Aostatal oder in Südtirol ist die Lage unter Kontrolle - dort meldeten die Behörden zuletzt nur weniger als zehn neue Infektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt in einigen Regionen unter 1000. Und dennoch gelten die Ausgangssperren für das ganze Land./reu/DP/jha