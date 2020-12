Dropbox Aktie: Was ist denn da los?

Mit dem Ende des Jahres 2020 heizt sich der Markt für Fusionen und Übernahmen auf. In den letzten Wochen wurden mehrere Deals angekündigt, und viele andere wurden gemunkelt oder vorgeschlagen. Ein Thema auf dem Radar ist Dropbox (NASDAQ:DBX) und ist die PreMarket Prep Stock Of The Day. Dropbox bietet Cloud-basierte Dateispeicher-, Freigabe- und Projektkollaborationsdienste für Einzelpersonen und, in geringerem Maße, für Unternehmenskunden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung