Dropbox-Aktie: Cloud-Speicherdienst geht an die Börse!

Liebe Leser,

der Speicherdienst Dropbox ist an die Börse gegangen. Der erste Kurs der Aktie lag deutlich über dem Ausgabepreis. Mit 29 US-Dollar startete die Aktie am 23.03.2018 an der Nasdaq. Der Ausgabepreis wurde auf 21 USD festgelegt.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Nachfrage nach der Aktie ist riesig!

Dropbox hat 500 Mio. registrierte Kunden und ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen. Zu beachten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.