DropDeck.io -- die Zukunft der Firmenbeteiligung ist KI-gestützt, dezentralisiert und mit Anreizen verbunden

Singapur (ots/PRNewswire) - "Jeder will sein Geld invielversprechende Firmen stecken. DropDeck will die Hürdenbeseitigen, die durchschnittlichen Investoren die bestenGelegenheiten vorenthalten", sagte CEO Alon Vo. "Für diesen Zweckgibt es bereits verschiedene Plattformen, aber wir wollen dasbevorzugte Modell anbieten. DropDeck ist eine Komplettlösung, die dasModell der Firmenbeteiligung weltweit auf den Kopf stellt."Immer mehr Unternehmen betreiben ICOs, die meisten davon imAusland. Sorgfaltsprüfung und Quellenverifizierung können sich alsschwierig erweisen. Einige Plattformen bewerten ICOs, aber dieMethodik und Grundlage dieser Bewertungen, und von wem sie stammen,bleibt oftmals ein Geheimnis. DropDeck will diese Hindernissebeseitigen.DropDeck setzt auf Inklusion und dezentralisiert denBeteiligungsprozess bis aufs Äußerste. Jeder kann sich beteiligen,nach vielversprechende Firmen suchen, Personen bewerten, dieSorgfaltsprüfung durchführen und die Rückzahlung durchsetzen. AlleTeilnehmer werden mittels KI-Algorithmen bewertet und eingestuft. DerKonsensmechanismus gewährleistet, dass nur die erfolgreichsten fürdie Teilnahme und Prämie infrage kommen. Token-Prämien undintelligente Verträge bieten Anreize für Teilnehmer, um bei derFirmenbeteiligung das Beste zu geben und Investoren zu prämieren.Beim IBM Watson AI XPRIZE-Wettbewerb erntete DropDeck Lob undAnerkennung von weltweit führenden KI-Experten. Es lieferteErkenntnisse (http://bit.ly/DDAIreport2017) in Zusammenhang mit derKomplettierung von KI-Anwendungen durch Blockchain-Funktionen.Der Markt für die Beteiligung an ICOs, Startups und SMEs wird aufüber 300 Mrd. USD geschätzt. Mit zunehmendem Kapitalfluss in dasDropDeck-Ökosystem wird der Token-Wert exponentiell steigen. Bis zurHälfte der Token-Ausschüttung wird verbrannt. Durch die Verringerungdes Gesamtangebots steigt der Token-Wert. Das Team und die Beraterhaben mit 15 Börsen gearbeitet, um die Token-Liquiditätsicherzustellen.DropDeck konnte alle Privatverkäufe ohne Marketing schnellplatzieren. Der Erlös lag bei 3.300 ETH.Um am Whitelist-Vorverkauf teilzunehmen, müssen sich Interessentenbis zum 20. November unter https://DropDeck.io/whitelistregistrieren.Bitcointalk ANN Thread(https://bitcointalk.org/index.php?topic=2255643), Bounty Campaign(https://bitcointalk.org/index.php?topic=2275147), Medium(https://medium.com/dropdeck), Telegram(https://t.me/joinchat/FkbmT0JJD2sOsL79fiAlQg), Twitter(https://twitter.com/DropDeckIO), Facebook(https://www.facebook.com/dropdeck), DropDeck.io(https://dropdeck.io/).WHITEPAPER:- Englisch:https://bit.ly/DDWPver2- Chinesisch:https://bit.ly/DDWPChinese- Koreanisch:https://bit.ly/DDWPKorean- Spanisch:https://bit.ly/DDWPSpanish- Russisch:https://bit.ly/DDWPRussian- Vietnamesisch:https://bit.ly/DDWPVNese- Türkisch:https://bit.ly/DDWPTurkishOFFIZIELLE LINKS:- Offizielle Website: https://DropDeck.io- Offizielle Whitelist: https://DropDeck.io/whitelist- Offizieller Blog: https://medium.com/dropdeck- Offizieller Telegram-Kanal: https://t.me/dropdeck- Offizielle Telegram-Supergroup:https://t.me/joinchat/FkbmT0JJD2sOsL79fiAlQg- Offizielles Twitter: https://twitter.com/dropdeckio- Offizielles Facebook: https://facebook.com/dropdeck- Offizieller Bitcointalk ANN Thread:https://bitcointalk.org/index.php?topic=2255643- Offizielle Bounty-Kampagne:https://bitcointalk.org/index.php?topic=2275147- Offizielles Discord: https://discord.gg/XDc785E- Offizielles Kakaotalk: https://open.kakao.com/o/gChBCmCFoto - https://mma.prnewswire.com/media/600815/dropdeck_promo.jpgPressekontakt:Alon Voalon@dropdeck.io/team@dropdeck.io+84903726288Telegram: alonmustOriginal-Content von: DropDeck.io, übermittelt durch news aktuell