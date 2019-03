Drooms und INTREAL schließen Kooperation zum Aufbau eines digitalen Lifecycle-Datenraums

Finanztrends Video zu



Frankfurt/Hamburg (ots) - Der unabhängige Anbieter für SecureCloud-Lösungen Drooms baut in enger Zusammenarbeit mit IntRealInternational Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH(INTREAL) einen webbasierten Permanentdatenraum für Investoren,Fondspartner und andere Stakeholder der INTREAL Fonds. Nutzer könnensich, entsprechend ihres Berechtigungsprofils, rund um die Uhr einensicheren und schnellen Überblick über alle Fondsdaten, Fondsdokumenteverschaffen sowie individuelle Rückfragen stellen. Die digitalePlattform basiert auf der leistungsstarken Technologie von DroomsPORTFOLIO, einer neuen virtuellen Datenraum-Lösung für dasLifecycle-Management in der Immobilienbranche. Drooms und INTREALhaben Anfang März die langfristig ausgelegte Kooperation für denAufbau des webbasierten Lifecycle-Datenraums und dieWeiterentwicklung der Lösung aufgenommen.Für die Portallösung werden in eigens hierfür maßgeschneidertenvirtuellen Datenräumen dauerhaft die Informationen von ca. 150 Fondsund 1.300 Assets der von INTREAL administrierten Fonds abgelegt. Zuden gesicherten und allzeit zur Verfügung stehenden sensiblenDokumenten zählen Reportings genauso wie Jahresberichte oderPräsentationen sowie allgemeine Fonds- und objektbezogene Dokumente.Dabei soll eine einheitliche Struktur und Datenlage aller Assets fürschlankere Prozesse, noch bessere Übersicht und eine transparente undeffiziente Investoren- und Partnerkommunikation sorgen.Die Technologie von Drooms PORTFOLIO ermöglicht die stets sichereund intelligente Verwaltung auch komplexester Portfolios mitmultiplen Assets. Drooms PORTFOLIO weist den einzelnen Assets hierfürmaßgeschneiderte Datenräume zu und speichert diese auf einer einzigenPlattform ab. Diese neue virtuelle Datenraum-Lösung beinhaltet eineauf künstlicher Intelligenz basierender Auto-Allokationsfunktion:Alle eingehenden Dokumente können so schnell sortiert und sicherindiziert werden. Dies spart Zeit und Ressourcen.Drooms PORTFOLIO ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichenvirtuellen Datenraums Drooms NXG, der sich seit 10 Jahren imLifecycle-Management bewährt und etabliert hat. Drooms PORTFOLIObasiert dabei auf den gesammelten Erkenntnissen, die Drooms inintensiver und erfolgreicher Zusammenarbeit mit Asset Managernerarbeitet hat.Drooms beschäftigt im Zuge seines kontinuierlichenExpansionskurses mittlerweile über 130 Mitarbeiter aus 27 Ländern undist auf den wichtigsten europäischen Märkten mit eigenen Standortenvertreten. Neben der Unternehmenszentrale in Frankfurt verfügt derSaaS-Anbieter auch über Standorte in München, Wien, Paris, London,Amsterdam, Mailand, Madrid und Zug.Alexandre Grellier, Co-Gründer und CEO von Drooms, sagt: "Wirfreuen uns sehr, dass wir INTREAL beim Aufbau eines fortschrittlichenund leistungsstarken Lifecycle-Datenraums unterstützen können. DroomsPORTFOLIO stellt hierfür eine ideale digitale Plattform dar - einvirtueller Datenraum aus der Praxis des Asset Managements für dasAsset Management. Der gezielte und bewährte Einsatz von künstlicherIntelligenz etwa durch Auto Allokation sorgt für nachweisbareEffizienzsteigerungen. Daneben sind in Drooms PORTFOLIO aufbewahrteAssets allzeit transaktionsbereit."Andreas Ertle, Geschäftsführer bei INTREAL, sagt: "INTREAL hatsich entschlossen, mit dem Marktführer im Bereich Datenräumezusammenzuarbeiten. Die Lösung von Drooms ist in der gesamten Brancheseit langen Jahren etabliert. In vielen Transaktionen vertrauenunsere Partner der Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Verlässlichkeitder verschiedenen Lösungen von Drooms. Das Committment von Drooms,die bestehende Software im Hinblick auf eine leistungsfähigePermanentdatenraumlösung weiterzuentwickeln, werden wir im Rahmen derKooperation unterstützen. INTREAL möchte mit dieser Zusammenarbeitdie Serviceleistungen für ihre Fondspartner und Investoren weiterverbessern und damit zu mehr Transparenz, Geschwindigkeit undletztlich natürlich zu effizienteren Prozessen beitragen."Über DroomsDrooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von SecureCloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglichtUnternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdatenüber Unternehmensgrenzen hinweg. Drooms ist spezialisiert aufmaßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette undLifeCycle-Management von Assets. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wiegewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions,NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher,transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehörenweltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien undKonzerne wie die METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan, CBRE, Rewe oderdie UBS.Weitere Informationen: Drooms GmbH, Eschersheimer Landstr. 6,60322 Frankfurt, Tel.: 069 / 478640-0, Fax: 069 / 478640-1, E-Mail:office@drooms.com, Internet: www.drooms.comPressekontakt:Florian Brückner, Tel.: 069 / 944180 -55,E-Mail: f.brueckner@drooms.com.extOriginal-Content von: Drooms GmbH, übermittelt durch news aktuell