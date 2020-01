Drooms und DocEstate - Kooperation zur Digitalisierung von Behördenabfragen

Frankfurt (ots) - Drooms, Europas führender Anbieter von Secure Cloud Lösungen,kooperiert ab sofort mit DocEstate, einem PropTech-Unternehmen ausAschaffenburg. DocEstate ermöglicht Nutzern offizielle Dokumente bei deröffentlichen Verwaltung, Baubehörden und Ämtern digital zu beantragen und direktim virtuellen Datenraum bereit zu stellen. Gemeinsam möchten beide Partner dieDigitalisierung der Immobilienbranche weiter vorantreiben.Alexandre Grellier, CEO und Gründer von Drooms, sagt zu dieser Kooperation: "Wirsehen insbesondere bei der initialen Anfrage sowie bei Aktualisierungen derBehördenauskünfte enormes Digitalisierungspotential. Mit unserem PartnerDocEstate sind wir ab sofort in der Lage sämtliche relevante Behördenauskünfteum ein Vielfaches schneller und qualitativ hochwertiger für unsere Kunden imBestandsdatenraum und im Tranaktionsdatenraum zur Verfügung zu stellen. Dieenorme Komplexität ergibt sich aus den heterogenen Strukturen der Behörden undder Vielfalt der benötigten Dokumente. Durch die Zusammenarbeit mit DocEstatereduzieren wir die Komplexität der Behördenanfragen unserer Kunden. Diegeforderten Informationen finden sich direkt in unserem Datenraum und sind rundum die Uhr abrufbar - quasi alle Daten aus einer Hand an einem Ort."Christoph Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von DocEstate, ergänzt: "UnsereVision bei DocEstate ist es, den Bereich E-Government in der Immobilienbrancheweiter auszubauen und sämtliche Behördengänge zu digitalisieren. Mit unseremKnowhow und unseren digitalen Lösungen haben wir bereits eine Vielzahl deroftmals noch analogen Prozesse von der Anforderung des Grundbuchauszugs über dieAltlastenauskunft bis hin zur Denkmalschutz- oder Kampfmittelauskunft bereitsheute digital abgebildet. Wir freuen uns mit einem der führenden Unternehmen imBereich digitaler Datenräume einen smarten und digitalen Gesamtprozess anbietenzu können."Drooms bietet mit seinen Produkten Drooms PORTFOLIO und Drooms TRANSACTIONdigitale Datenräume an, die den gesamten Lifecycle vomBestandsimmobilienmanagement bis hin zum Immobilienverkauf abbilden. Damitkönnen alle Daten einer Immobilie oder des gesamten Portfolios tagesaktuell undjederzeit transaktionsbereit gehalten werden. Mit der technischen Lösung vonDocEstate kann weiterer Mehrwert für den Kunden geschaffen werden: Derlangwierige Prozess der behördlichen Dokumentenbeschaffung wird erheblichverkürzt.Die Lösung von DocEstate senkt den zeitlichen Aufwand und die Kosten für denProzess der Behördenanfragen deutlich. Der Kunde übermittelt über die Plattformseine Objekt- und Grundstücksdaten und wählt die benötigten Auskünfte aus. Erkann daraufhin die Informationen digital im DocEstate-Portal oder künftig beiDrooms abrufen. DocEstate entwickelt sein digitales Geschäftsmodellkontinuierlich weiter.Über DroomsDrooms, der führende Anbieter von virtuellen Datenräumen in Europa, ermöglichtUnternehmen den kontrollierten Zugriff auf vertrauliche Unternehmensdaten überUnternehmensgrenzen hinweg und ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungenfür die gesamte Wertschöpfungskette. Neben der sicheren Abwicklung vonvertraulichen Geschäftsprozessen wie gewerblichen Immobilienverkäufen, Fusionenund Übernahmen sowie Non-Performing Loans (NPL)-Transaktionen über Drooms NXG,bietet das Unternehmen mit Drooms PORTFOLIO die Abbildung des gesamten LifecycleAsset Management auf einer Plattform. Mehr als 25.000 Unternehmen auf der ganzenWelt nutzen derzeit Drooms, darunter führende globale Immobiliengesellschaften,Beratungsfirmen, Anwaltskanzleien und Konzerne wie METRO GROUP, Evonik, JLL, JPMorgan, CBRE, REWE und UBS. Über 15.000 komplexe Transaktionen mit einemGesamtvolumen von über 500 Milliarden Euro wurden vom Softwarespezialistenabgewickelt. Durch die exklusive Partnerschaft mit Oodrive, einem der führendenSpezialisten für hochsichere digitale Zusammenarbeit und elektronischeSignaturen in Frankreich, entsteht ein unabhängiger europäischer Experte fürDatensicherheit. Durch den Standort der Server in Europa garantieren beideUnternehmen die Sicherheit aller gespeicherten Daten.Über DocEstateDocEstate, ein PropTech-Unternehmen aus Aschaffenburg mit Spezialisierung aufdie Digitalisierung von Behördenabfragen im Immobiliensegment, ermöglicht esoffizielle Dokumente online bei der öffentlichen Verwaltung, Baubehörden undÄmtern digital zu beantragen und bereitzustellen. Das junge Unternehmen zeichnetsich insbesondere durch die flächendeckende Dokumentenbeschaffung imBundesgebiet sowie dem engen Austausch zwischen Ämter und Immobilienunternehmenaus. Renommierte Anwaltskanzleien und Investmentmanager, wie z.B. DLA Piper, BRLBOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN oder BEOS zählen bereits zum festen Kundenstamm vonDocEstate. Darüber hinaus wird das Unternehmen derzeit vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie gefördert. Die Geschäftsidee der beiden Gründer JeromeSprinkmeier und Christoph Schmidt entstand in einem Praktikum bei einemFrankfurter Emissionshaus. Das interdisziplinäre Kernteam von DocEstate bestehtaus Immobilienspezialisten und Softwareexperten, welche die Basis für dasdigitale Geschäftsmodell bilden.Pressekontakt:Farina Benriteb, Tel.: 069 / 2648677230. 