Drooms schafft mit neuem Datenraum PORTFOLIO digitale Plattform für intelligentes Portfoliomanagement (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Sichere und intelligente Steuerung mehrerer Assets während derHaltephase- Datenraum mit Auto-Allokation, die Künstliche Intelligenzanwendet- Permanente Transaktionsbereitschaft- Basiert auf langjähriger Zusammenarbeit mit dem Real EstateInvestment Management Business der UBSDer unabhängige Anbieter für Secure Cloud-Lösungen Drooms bietetmit Drooms PORTFOLIO eine neue digitale Plattform für dasLifecycle-Management von Immobilien an. Drooms PORTFOLIO ermöglichtAsset Managern eine intelligente Steuerung auch komplexesterPortfolios während der gesamten Haltephase von Assets hinweg. Derneue virtuelle Datenraum aus dem Hause Drooms ermöglicht signifikanteEffizienzgewinne durch den praxisnahen Einsatz KünstlicherIntelligenz.Mit Drooms PORTFOLIO können auch viele Assets stets sicher undintelligent verwaltet werden. Drooms PORTFOLIO weist den einzelnenAssets hierfür maßgeschneiderte Datenräume zu und speichert diese aufeiner einzigen Plattform ab. Diese neue virtuelle Datenraum-Lösungbeinhaltet eine auf künstlicher Intelligenz basierenderAuto-Allokationsfunktion: Alle eingehenden Dokumente können soschnell sortiert und sicher indiziert werden. Dies spart Zeit undRessourcen.Dabei sind alle in Drooms PORTFOLIO gesicherten Assets jederzeittransaktionsbereit. Mit Hilfe der Transaktionsflag-Funktionalitätkönnen relevante Dokumente aufbereitet und auf Knopfdruck in einenTransaktionsdatenraum überführt werden. Dadurch wird dieMarkteinführung von Assets deutlich einfacher und schneller.Drooms PORTFOLIO ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichen unddes seit Jahren im Transaktionsgeschäft bewährten virtuellenDatenraums Drooms NXG. Drooms PORTFOLIO basiert dabei auf dengesammelten Erfahrungen, die Drooms in mehr als zehn Jahrenintensiver und erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Real EstateInvestment Management Business der UBS und anderen Asset Managerngesammelt hat.Alexandre Grellier, Co-Gründer und CEO, sagt: "Drooms PORTFOLIOist mit Asset Managern für Asset Manager entwickelt worden. Dieverstärkte Nutzung ressourcensparender Technologien genießt beivielen Asset Managern höchste Priorität, um an den richtigen StellenKosten zu sparen. Genau das bietet unser neuer virtueller Datenraumdurch den gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig istDrooms PORTFOLIO eine ideale sichere Plattform für Objekte, dieweltweit von einer Vielzahl von Verantwortlichen gemanagt werdensollen. Drooms PORTFOLIO ist ein intelligentes Werkzeug, das AssetManagern dabei unterstützt, in Zeiten eines sich rapide wandelndenMarktes wettbewerbsfähig zu bleiben."Petter Made, VP Product & Online Business, sagt: "DerKI-Algorithmus, der hinter Drooms PORTFOLIO steht, bietet Anwendernechten Mehrwert. Der Algorithmus entwickelt sehr schnell eine hoheGenauigkeit bei der aufwendigen Sortierarbeit von Dokumenten undbenötigt nur wenig Lernzeit. Je häufiger der Algorithmus genutztwird, desto mehr lernt die Software dazu und wird mit der Zeit immerpräziser. Auch bei der Suche nach abgelegten Dokumenten ist DroomsPORTFOLIO intelligenter als herkömmliche Anwendungen und sobeispielsweise in der Lage Synonyme bei Anfragen zu erkennen."Über DroomsDrooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von SecureCloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglichtUnternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdatenüber Unternehmensgrenzen hinweg. Drooms ist spezialisiert aufmaßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette undLifeCycle-Management von Assets. Vertrauliche Geschäftsprozesse wiegewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions,NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher,transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehörenweltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien undKonzerne wie die METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan, CBRE, Rewe oderdie UBS.Drooms hat kürzlich kommuniziert, dass es der erste Anbieter vonvirtuellen Datenräumen ist, der Blockchain-Technologie in dasImmobilien- und M&A-Transaktionsgeschäft einführt, einemGeschäftsfeld, welches das Unternehmen bereits seit über 17 Jahrenunterstützt.Weitere Informationen: Drooms GmbH, Eschersheimer Landstr. 6,60322 Frankfurt, Tel.: 069 / 478640-0, Fax: 069 / 478640-1, E-Mail:office@drooms.com, Internet: www.drooms.comPressekontakt:Pressesprecher: Florian Brückner, Tel.: 069 / 944180 -55, E-Mail:f.brueckner@drooms.com.extOriginal-Content von: Drooms GmbH, übermittelt durch news aktuell