Drooms beruft Daniel Weiskopf in die Geschäftsleitung (FOTO)

Zug/Frankfurt (ots) -Drooms hat Daniel Weiskopf zum neuen Vice President Financeernannt. Als Mitglied des Management Teams unterstützt er denAnbieter von virtuellen Datenraumlösungen bei der laufendenInternationalisierung und der Erschließung neuer Märkte. Ein weitererFokus seiner Arbeit liegt auf dem Ausbau des Controllings und derDigitalisierung interner Prozesse. Daniel Weiskopf verstärkt seit dem01. Juli 2018 das Führungsteam des europäischen Markführers.Daniel Weiskopf (40) verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Bereichder alternativen Investmentfonds. In seiner vorherigen Positionarbeitete er fünf Jahre als Senior Private Equity Portfolio Managerbei Assicurazioni Generali S.p.A. in Mailand und war dort unteranderem für die Implementierung von Operational Excellence undmodernster Corporate Governance- und Compliance-Prozessenverantwortlich.Jan Hoffmeister, Managing Director und Gründer von Drooms, sagt:"Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen und internationalprofilierten Manager wie Daniel Weiskopf bei Drooms begrüßen zudürfen. Mit seinem tiefen Verständnis für Alternative Investments-und Software-as-a-Service (SaaS) -Unternehmen verfügt Herr Weiskopfüber einen exzellenten Blick für die gesamte Wertschöpfungskette vonHigh-value Assets. Mit seiner Unterstützung werden wir unsereinternen Abläufe noch weiter verbessern und unsere Finanzkraftausbauen."Daniel Weiskopf sagt: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabebei Drooms. Das erfolgreiche Team von Drooms hat binnen weniger Jahreden europäischen Marktführer bei sicheren Cloud-Lösungen für denAustausch vertraulicher Dokumente aufgebaut. Als Finanzvorstandmöchte ich nun das dynamische Wachstum des Unternehmens aktivunterstützen."Über DroomsDrooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von SecureCloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglichtUnternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdatenüber Unternehmensgrenzen hinweg. Drooms ist spezialisiert aufmaßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette undLifeCycle-Management von Assets. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wiegewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions,NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher,transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehörenweltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien undKonzerne wie die METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan, CBRE, Rewe oderdie UBS.Weitere Informationen:Drooms GmbH, Eschersheimer Landstr. 6, 60322 Frankfurt,Tel.: 069 / 478640-0, Fax: 069 / 478640-1, E-Mail: office@drooms.com,Internet: www.drooms.comPressesprecher:Florian Brückner, Tel.: 069 / 944180-55,E-Mail: f.brueckner@drooms.comOriginal-Content von: Drooms GmbH, übermittelt durch news aktuell