Drone Delivery kündigt Teilnahme an einem Forschungsprojekt mit der University of Toronto und der Ford Motor Company an

Quelle: IRW Press

TORONTO (ONTARIO), 15. Oktober 2020. Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt mit dem Institute of Aerospace Studies an der University of Toronto (das „UTIAS“) und der Ford Motor Company („Ford“) eingeladen wurde.

Gemäß den Bedingungen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung