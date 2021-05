Drone Delivery Canada von UBC für die Drohnen-Transport-Initiative für abgelegene Gemeinden ausgewählt

Quelle: IRW Press

TORONTO, ONTARIO – 20. May 2021 – Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) gibt bekannt, dass es mit Unterstützung seines Vertriebsagenten Air Canada (TSX: AC) von der University of British Columbia („UBC“) ausgewählt wurde, die von DDC patentierte Drohnenlieferlösung bei der Stellat’en First Nation für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung