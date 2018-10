Drone Delivery Canada Aktie: Das tut weh!

Zuletzt schien es noch, als würde Drone Delivery Canada an der Börse in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Die Marktlage macht dem jetzt aber einen Strich durch die Rechnung. Nachdem quer durch die Börse vor allem Tech-Aktien am Mittwoch stark unter Druck gerieten, konnte sich auch Drone Delivery Canada diesem Trend nicht entziehen. Aktuell notieren die Anteile nur noch bei 0,90 Euro, nachdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.